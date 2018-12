Capodanno in musica | da Irama a Ermal Meta | tutti gli ospiti di Federica Panicucci

Capodanno in musica 2019 in diretta su Canale 5 - da Bari : conduce Federica Panicucci : Questa sera, lunedì 31 dicembre 2018, sarà Piazza Prefettura a Bari l’imponente cornice del Capodanno di Canale 5.Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, l’evento sarà una serata all’insegna della grande musica italiana. A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che negli ultimi anni hanno riempito i palazzetti e ...

Capodanno IN MUSICA IN ABRUZZO : CONCERTI E FESTE DI PIAZZA NELLE QUATTRO PROVINCE : E ancora a Lanciano, con tanti promettenti band sul palco, e a Guardiagrele, in PIAZZA Santa Maria Maggiore, con animazione e spettacoli aerei a cura degli artisti di Evolutionart. Serata di San ...

Capodanno in musica : la Romagna si trasforma in un grande festival musicale : ... dal grande successo di 'Laura non c'è', ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Al Palacongressi di Bellaria la serata inizia alle 21.30: saliranno sul palco Federico Angelucci , che ...

Capodanno Milano 2019 all’insegna della musica e dell’allegria : Piazza del Duomo offrirà una serata di musica e allegria gratuita e aperta a tutti. Sul palco ci saranno Francesco

Capodanno 2019 a Genova : una notte tra luci e musica : Il 31 dicembre Genova si veste di luci per salutare il nuovo anno. “Lo spirito di Genova – Parola alla

Capodanno - l'Eur 'capitale' della musica techno con i migliori dj internazionali : L' Eur 'capitale' della musica techno internazionale. Anche quest'anno, sarà in questo quadrante della città, che si concentreranno alcune stelle della consolle, italiane e non. Quattro locali uniti ...

Musica - anche quest’anno si rinnova la guerra dei concerti di Capodanno tra Rai Uno e Canale 5 : Si avvicina la fine del 2018, e come ogni anno inizia la “guerra” dei concerti della sera di San Silvestro delle televisioni italiane. Rai Uno propone la sedicesima edizione dell’ormai tradizionale concerto di Capodanno “L’anno che verrà”, direttamente da Piazza Vittorio Veneto a Matera (è il quarto anno consecutivo che la Basilicata ospita l’evento), con alla conduzione Amadeus affiancato da Sergio Friscia e Samantha Togni. Sul palco si ...

Capodanno in piazza Duomo con la musica dei Queen. Gratis 4 mila biglietti : TRENTO. Si avvicina il countdown per Caopodanno. I Queen Legend in concerto saranno il piatto forte della festa in piazza Duomo , organizzata dall' Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi in ...

Programmazione tv di fine anno : Capodanno in Musica su Canale 5 - L'anno che verrà su Rai 1 : I programmi televisivi per le serate del 31 dicembre e del primo gennaio sono all'insegna del tanto divertimento, infatti sia su Rai Uno che su Canale 5 la fanno da padrone i concerti di fine anno, ma i palinsesti televisivi sia per la Rai che per Mediaset hanno programmato anche tanti film d'animazione e non solo per intrattenere il pubblico in queste due giornate di festa. Lunedì 31 Dicembre in tv Ultimo dell'anno che come di tradizione viene ...