Capodanno fortunato | cosa fare e mangiare la notte del 31 dicembre per un futuro glorioso

(Di lunedì 31 dicembre 2018) 1. Purché sia rotondo2. Maiale: ricchezza e progresso3. Aringhe e melagrana, per salute e prosperità4. 12 acini d'uva: quasi un oroscopo 5. Indossare un intimo rosso6. Baciarsi sotto il vischio7. Monete8. Pasta di mandorle9. Verde portafortuna10. Cornucopia dell'abbondanza11. Fuochi d'artificio12. Pulire casa 13. Lista sì e noNon c’è nulla da, che ci si creda o no, ogni tanto nella scaramanzia ci cascano tutti, o quasi. Niels Bohr, uno dei grandi nomi della fisica quantistica aveva sull’uscio di casa un ferro di cavallo a chi gli chiedeva se credesse nella scaramanzia rispondeva: «No. Ma mi hanno detto che funziona anche per chi non ci crede».Quindi percome lui abbiamo raccolta una serie di gesti, riti, cibi daper avere fortuna in gni ambito: amore, soldi, salute, lavoro. Che altro?Sfogliate la gallery sopraL'articolo...