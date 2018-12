Capodanno d’amore per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina | vacanza romantica | con dedica…

sportfair

(Di lunedì 31 dicembre 2018)Rodriguez esempre più innamorati: la bella coppia vola a Dubai per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2019 tra baci e dediche romantiche Manca poco per il conto alla rovescia della notte di San Silvestro, al termine del quale si festeggerà per l’inizio di un nuovo anno. Tutto il mondo è pronto per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019, nella speranza che sia un anno migliore di quello che sta per terminare.C’è chi ama festeggiare con gli amici, chi invece in famiglia, chi ancora preferisce volare via lontano dalla vita di tutti i giorni per un viaggetto romantico, come nel caso di. L’attaccante portoghese della Juventus è infatti volato a Dubai con la sua. La bella compagna diha pubblicato una foto sui social che la ritrae in costume in una vasca idromassaggio, con la ...