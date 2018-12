Capodanno | Coldiretti | “Mai così tanti brindisi con spumante italiano”

meteoweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Per lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre salgono ad oltre 500 milioni le bottiglie diitaliano stappate all’estero nel 2018 con il record storico deiMade in Italy grazie all’aumento del 6% rispetto allo scorso anno.E’ quanto emerge da una stima dellain occasione deldalla quale si evidenzia che a fine anno per il 2017 sarà raggiunto per la prima volta il record storico dell’esportazioni all’estero per un valore superiore a 1,5 miliardi, sulla base delle previsioni sui dati Istat.Fuori dai confini nazionali – sottolinea la– i consumatori più appassionati sono gli inglesi che non sembrano essere stati scoraggiati dalla Brexit e sono nel 2018 il primo mercato di sbocco delleitaliano con le vendite che fanno registrare un aumento del 5%, di gran lunga davanti agli Stati Uniti dove ...