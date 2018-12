Canottaggio - il 2019 dell’Italia : tra qualificazioni olimpiche e il recupero di Giuseppe Vicino : Saranno i Mondiali di Linz il piatto forte del 2019 del Canottaggio : l’Italia punta a qualificare il maggior numero possibile di imbarcazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata dunque, nell’anno che sta per iniziare, avrà duplice valenza: non soltanto titoli e medaglie ma anche la possibilità di inseguire il sogno olimpico. Sicuramente l’Italia ripartirà dal magico oro iridato del 2018 di Mondelli, Panizza, ...

Canottaggio - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Appuntamento a fine agosto con i Mondiali di Linz : Saranno tre le tappe di Coppa del Mondo di Canottaggio nel 2019 : si inizierà da Plovdiv a maggio per poi passare da Poznan a giugno e chiudere a Rotterdam a luglio. In mezzo ci saranno gli Europei a Lucerna tra fine maggio ed inizio giugno, mentre il clou della stagione si terrà a Linz , in Austria, località che ospiterà i Mondiali a fine agosto . calendario Canottaggio 2019 10-12 maggio Coppa del Mondo Plovdiv Bulgaria 18-19 maggio Europei junior ...

Canottaggio – La Nazionale italiana in raduno a Sabaudia per il 2019 : Partito oggi a Sabaudia il raduno preparatorio per il 2019 Dopo la pausa post-mondiale, ed archiviata una straordinaria stagione agonistica 2018 con la Nazionale italiana tra le prime al mondo in ogni categoria, riparte da Sabaudia la preparazione che porterà alle qualificazioni olimpiche e paralimpiche. Qualificazioni che si svolgeranno a fine agosto a Linz (Austria) sul bacino di Ottensheim. Al collegiale, che è iniziato oggi sul lago di ...