California | gli animali considerati come i figli nei processi di divorzio

Legge sui divorzi in California - agli animali stessi diritti dei figli - : La norma entra in vigore dal 1 gennaio 2019. Quando una coppia si dividerà, il giudice dovrà stabilire l'affidamento a uno dei coniugi tenendo conto del "miglior interesse" del cucciolo che non sarà ...

Pallanuoto : Settebello in common training con gli USA in California - Nazionale di Campagna a lavoro : Festività impegnative per quanto riguarda i giocatori della Nazionale italiana al maschile di Pallanuoto. Non c’è spazio per riposare, nonostante il campionato sia fermo fino all’Epifania: il Settebello è volato negli Stati Uniti il giorno di Santo Stefano, alla volta della California, per sostenere un common training (allenamento in comune) con la squadra di casa. Il programma prevede allenamenti alla California State University e ...

Pallanuoto – Capodanno in California per il Settebello : common training con gli USA a Long Beach : Il Settebello in common training con gli USA a Long Beach: gli azzurri a lavoro anche a Capodanno Capodanno in California. Il 26 dicembre il Settebello vola a Long Beach per sostenere un common training con gli Stati Uniti, in programma fino al 3 gennaio 2019. Gli atleti convocati sono Zeno Bertoli e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Jacopo Alesiani, Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Andrea Fondelli e Gianmarco ...

California - stagista di Google preme il tasto sbagliato e 'brucia' 10 milioni di dollari : Un brutto incidente di percorso per uno stagista di Google, il colosso del web. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, uno stagista, le cui generalità non sono state rese noto per proteggere la sua identità, avrebbe inserito una falsa pubblicità su alcuni spazi pubblicitari di siti web e applicazioni americane e australiane. Il soggetto doveva usare la modalità "test", che serve agli stagisti di Google per imparare a lavorare sui ...

Usa : rimangono 25 i dispersi degli incendi in California : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo California : alluvioni - frane e flussi di detriti nelle aree devastate dagli incendi [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

California : tempesta porta il pericolo di frane e alluvioni sulle aree devastate dagli incendi - nuovi elementi sulle cause del Camp Fire : Le fiamme stavano già divorando la città di Paradise, nel nord della California, all’inizio del mese di novembre quando Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) ha preso la decisione che le migliori condizioni meteo significassero che l’interruzione della corrente nell’area come precauzione contro gli incendi non era necessaria, secondo i documenti consegnati dall’azienda. Ricordiamo che nel devastante Camp Fire hanno perso la vita almeno 88 ...

California - il gatto salvato dalle fiamme non si stacca dalle spalle del pompiere. La tenerezza nella devastazione degli incendi : Ryan Coleman è un vigile del fuoco americano, in questi giorni impegnato, insieme ad altre centinaia di colleghi, nella California settentrionale martoriata dagli incendi. Tra le tante immagini di devastazione e morte, qualche giorno fa ne ha voluta condividere anche una decisamente più tenera, girata in una delle città più colpite: Paradise. Si tratta di un video che lo ritrae con un affettuoso gattone grigio sulle sue spalle. Il pompiere lo ha ...

Il numero di morti per gli incendi in California è salito a 83 : Il numero delle persone morte in California a causa dei grandi incendi della scorsa settimana è salto a 83, dopo il ritrovamento di due corpi a Paradise e Magalia, due cittadine nel nord dello stato, mentre il numero dei dispersi

Incendi in California - tutti che gridano al colpevole. Peccato sia quello sbagliato : Il disastro dei recenti Incendi in California potrebbe essere (si spera) l’ultimo atto di un’annata che era già partita malissimo con le devastazioni in Grecia di inizio estate. Come sempre, di fronte ai disastri per prima cosa si cerca un colpevole. Da noi si parla dei famosi “piromani,” persone che devono necessariamente essere dei malati mentali ma che, tuttavia, sono a volte descritti come in grado di programmare azioni ...

Incendi in California : oltre un migliaio i dispersi : Sono ancora circa un migliaio i dispersi per gli Incendi che stanno imperversando nel nord della California: lo hanno confermato le autorità locali. Fino a 24 ore fa il numero dei dispersi era 1.300: la maggior parte delle persone sulla lista potrebbero comunque essere al sicuro, ma inconsapevoli di essere stati segnalati come dispersi. Dall’8 novembre i roghi hanno distrutto circa 10.500 case ed oltre 600 km quadrati di ...

I morti per gli incendi in California sono almeno 80 : Le persone morte in California a causa dei grandi incendi della settimana scorsa sono almeno 80 e, secondo le autorità locali, ci sono ancora più di 1.200 dispersi. La maggior parte delle morti è stata causata dal Camp Fire nella

Cambiamenti climatici - Trump : gli incendi in California “non cambiano la mia opinione” : Il presidente Trump ha dichiarato che vedere la distruzione provocata dagli incendi in California non ha cambiato la sua opinione sui Cambiamenti climatici. “No, la mia opinione è molto forte“, ha spiegato il presidente rispondendo ad una delle domande dei giornalisti che l’hanno accompagnato nella visita delle località più colpite. Secondo Trump bisogna considerare “molti fattori“, riferendosi alla gestione e ...

California - Paradise è ridotta in cenere ma i ricordi sopravvivono alle fiamme : la storia e le tradizioni della città emblema degli ultimi devastanti incendi [FOTO] : 1/6 ...