CALENDARIO SPORT 2019 – Tutte le date | le gare | gli eventi | il programma di tutti gli

Sport Invernali - il programma e gli orari delle gare di oggi (domenica 30 dicembre). Il CALENDARIO e come vederle in tv : oggi domenica 30 dicembre si disputano le ultime gare dell’anno solare per quanto riguarda gli Sport Invernali, ci aspetta una vigilia di San Silvestro sulla neve davvero appassionante in un pomeriggio da non perdere. Riflettori puntati sulla seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo, spazio alla 10 km e alla 15 km a tecnica libera in quel di Dobbiaco, la classifica inizierà a delinearsi dopo le sprint di ieri. A seguire la prima tappa ...

Sport Invernali - il programma e gli orari delle gare di oggi (sabato 29 dicembre). Il CALENDARIO e come vederle in tv : oggi sabato 29 dicembre andranno in scena diverse gare sulla neve per una giornata davvero spumeggiante all’insegna degli Sport Invernali che tornano in scena dopo la piccola sosta per le festività natalizie. Lo sci alpino sarà assoluto protagonista con la Coppa del Mondo: gli uomini saranno impegnati col superG di Bormio mentre le donne andranno in scena con lo slalom di Semmering. Incomincerà anche il Tour de Ski, la manifestazione a ...

CALENDARIO Sportivo 2019 : appuntamento il 31 dicembre su OA Sport. La guida imperdibile da non perdere : Il 2019 sarà un anno davvero ricco di grandi eventi sportivi, si preannuncia spettacolo nel corso di 12 mesi estremamente avvincenti e imperdibili: la stagione pre-olimpica regalerà emozioni a non finire per tutti gli appassionati che potranno divertirsi nel corso di 365 giorni unici nel loro genere. OA Sport ha realizzato il Calendario Sportivo 2019, una grande tradizione della nostra testata, una guida imperdibile da tenere sulla scrivania per ...

Sport Invernali - il CALENDARIO e il programma delle gare della settimana 24-30 dicembre. Orari e tv : Anche la settimana di Natale sarà ricca di appuntamenti importanti per gli Sport Invernali. Dal 24 al 30 dicembre vedremo infatti in azione i campioni dello sci alpino con gli uomini impegnati a Bormio per discesa e SuperG, mentre le donne saranno a Semmering per disputare gigante e slalom. Grande spettacolo poi nel fondo con l’inizio del Tour de Ski a Dobbiaco e nel salto con gli sci con il torneo Torneo dei Quattro Trampolini a Oberstdorf. ...

Sport Invernali - tutte le gare di domenica 23 dicembre. Programma - orari e tv. Il CALENDARIO completo : domenica 23 dicembre particolarmente intenso per quanto riguarda gli Sport Invernali. Si preannuncia una giornata in cui i focus di giornata saranno due: il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

Sport Invernali - tutte le gare di sabato 22 dicembre. Programma - orari e tv. Il CALENDARIO completo : sabato 22 dicembre particolarmente intenso per quanto riguarda gli Sport Invernali. Si preannuncia una giornata davvero ricca di eventi. Sci alpino al centro della scena con lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, in notturna ed ancora più affascinante, e lo slalom femminile a Courchevel (Francia). Poi a Nove Mesto (Repubblica Ceca) sarà il giorno della doppio prova dell’inseguimento maschile e femminile della Coppa del Mondo di ...

CALENDARIO Serie A basket - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv su Rai ed Eurosport : Arriva proprio alla vigilia delle feste il terzultimo appuntamento con la Serie A di basket per quest’anno, che è anche l’undicesimo della stagione 2018-2019. Come tradizione impone, si gioca su due giorni, con la differenza che stavolta gli anticipi del sabato sono due, e restano dunque sei partite da giocare la domenica. Occhi puntati sul derby Milano-Varese, con l’Openjobmetis che sta dimostrando semplicemente che i ...

Il CALENDARIO delle partite e degli speciali su Sky Sport : un Natale di calcio - e non solo - : Ogni sera in studio si alterneranno ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo per raccontare storie e protagonisti del mercato. calcio, ma non solo: tutto il tennis, golf, rugby di Sky Sport ...

Sport Invernali - il CALENDARIO delle gare dal 17 al 23 dicembre. Programma - orari e tv : Intensa settimana per gli Sport Invernali, da lunedì 17 dicembre a domenica 23 dicembre ci sarà spazio per una bellissima scorpacciata di gare tra neve e ghiaccio in giro per tutto il mondo. Lo sci alpino non si ferma davvero mai con tanti appuntamenti in Italia tra Alta Badia, Val Gardena per le donne, Saalbach e Madonna di Campiglio. Debutto stagionale per lo snowboardcross a Cervinia, il biathlon sbarca invece a Nove Mesto mentre tutti gli ...

Perché a Bergamo il Corriere dello Sport non ha il CALENDARIO del Napoli? : Ne volevo tre “Caro presidente Aurelio De Laurentis Caro direttore del Corriere dello Sport… Erano giorni che aspettavo questo momento. Ieri sera ho messo una nota sul cell per ricordarmi di comprarne non uno, ma tre calendari del Napoli. Uno per me, uno per il papà e uno per il piccolo Lorenzo, figlio di un collega del mio papà, bergamasco di tre generazioni, ma grande tifoso del Napoli (giovedì alla recita scolastica di una scuola ...

Sport Invernali - il CALENDARIO degli eventi 10-16 dicembre. Programma - orari e tv : Altra settimana dedicata agli Sport Invernali che vorranno prendersi le luci della ribalta. Entrano in scena le nostre montagne. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si cimenterà in Val Gardena (supergigante 14 e discesa sabato 15 dicembre) e in Alta Badia (gigante domenica 16 e gigante parallelo lunedì 17 dicembre) su tracciati che hanno scritto la storia del Circo Bianco. Appuntamento a Cortina per quanto riguarda lo snowboard con il ...

Sport invernali - CALENDARIO - programma e orari di domenica 9 dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi domenica 9 dicembre andranno in scena diverse gare degli Sport invernali, giornata dell’Immacolata all’insegna della neve e del ghiaccio: entriamo nel pieno della stagione e si preannuncia una grande scorpacciata di gare, lo spettacolo non mancherà dal primo mattino fino alla tarda serata. Si incomincia con la Coppa del Mondo di speed skating e short track: tra Polonia e Kazakhstan ci sarà grande battaglia e l’Italia ...

Sport invernali - CALENDARIO - programma e orari di sabato 8 dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 8 dicembre andranno in scena diverse gare degli Sport invernali, giornata dell’Immacolata all’insegna della neve e del ghiaccio: entriamo nel pieno della stagione e si preannuncia una grande scorpacciata di gare, lo spettacolo non mancherà dal primo mattino fino alla tarda serata. Si incomincia con la Coppa del Mondo di speed skating e short track: tra Polonia e Kazakhstan ci sarà grande battaglia e l’Italia proverà ...