‘Calcio Truccato Il grande business della mafia’ | ecco come operano i nemici del gioco

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Calcio. Ilmafia (Minerva Edizioni, 15 euro) è il libro che chi ama questo sport non avrebbe mai voluto leggere, ma che è necessario per capire chi sono ei veridelpiù popolare al mondo. Dopo aver pubblicato nel 2015 Game Over. Calcio, ora basta, il vice QuestorePolizia ed esperta di match fixing, Daniela Giuffrè, e il giornalista Antonio Scuglia hanno deciso di tornare a parlare di calcioe scommesse illegali con un libro non più rivolto agli addetti ai lavori, ma scritto per un pubblico più ampio: per tutti coloro che vogliono conoscere gli affari illeciti che gravitano intorno alla loro passione.Così, in 154 pagine i due autori raccontanouna pratica tanto antica, quella delle scommesse sportive, sia stata gradualmente contagiata dal virus delle combine,corruzione emalavita ...