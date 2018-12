Calcio | dove sono in vacanza i giocatori di Serie A? Sosta invernale tra Maldive e Caraibi

Calciomercato - Morata è stufo del Chelsea : ecco dove vorrebbe andare : Alvaro Morata si è offerto al Barcellona. È quanto sostiene Rac1 secondo cui l’attaccante del Chelsea, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e arrivato a Londra dopo che che i Blues hanno sborsato 65 milioni di euro ai blancos, non sarebbe contento della sua situazione in Inghilterra e avrebbe contattato i blaugrana. Il Barcellona da parte sua non avrebbe chiuso la porta e, stando a Rac1, ci sarebbero già stati degli incontri a ...

Bayern - Coman shock : 'Se dovessi operarmi ancora lascerei il Calcio' : Del suo Bayern dice: 'Quando la rosa è al completo siamo tra le migliori squadre al mondo, ho grande fiducia in noi. Ribery? Franck è una leggenda, ha fatto grandi cose nel calcio e sta facendo ...

Qualificazioni Europei Calcio 2020 : dove giocherà l’Italia? Definite le sedi per le sfide a Finlandia e Liechtenstein : Sono state Definite le sedi delle prime partite dell’Italia nel torneo di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. La nostra Nazionale affronterà la Finlandia allo Stadio Friuli di Udine (23 marzo) e poi il Liechtenstein allo Stadio Tardini di Parma (26 marzo). Due incontri sulla carta molto agevoli per gli azzurri che devono incominciare nel miglior modo possibile, servono due vittorie per muovere i primi passi verso la rassegna ...

Sanzo (CONI Toscana) : “Pene severissime per gli pseudo-tifosi - il Calcio ha il dovere di dare il buon esempio” : “Il calcio italiano deve avere il coraggio di imboccare una nuova strada, non può più permettersi di continuare a convivere con questa deplorevole atmosfera di violenza. Deve riacquistare una propria dimensione etica ed educativa, e farlo soprattutto per il bene dei giovani. Trattandosi del primo movimento sportivo nazionale è chiamato a dare il buon esempio, allontanando per sempre dagli stadi chi non accetta il rispetto di certi valori”. ...

Appuntamento stasera con il Gran Galà del Calcio : dove seguirlo in Tv : Si preannuncia una serata davvero emozionante per tutti gli appassionati dello sport più amato in Italia: è infatti in programma il Gran Galà del calcio, Megawatt Court di Milano (Via Watt, 15) con la conduzione di Diletta Leotta e la cena stellata dello chef Davide Oldani. La manifestazione è curata dal 2011 dall’AIC ed è […] L'articolo Appuntamento stasera con il Gran Galà del calcio: dove seguirlo in Tv è stato realizzato da ...

Calciomercato - Rabiot ha deciso dove giocherà l’anno prossimo : Avendo il contratto in scadenza nel prossimo giugno, Adrien Rabiot è uno dei pezzi più richiesti in sede di mercato. Il centrocampista del Psg, ha già deciso quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riportato questa mattina da Mundo Deportivo, la decisione sarebbe quella di abbandonare Parigi per trasferirsi in Spagna a Barcellona. Questo nonostante le offerte di rinnovo proposte dalla sua attuale squadra. Il nuovo contratto con i ...

Scozia - Calcione no look all'avversario… dove non batte il sole! IL VIDEO : Botte da orbi, lì dove fa più male. È successo in Scozia, con protagonista la squadra diventata virale sui social qualche tempo prima per il tifoso che, cacciato dallo stadio, si è arrampicato su un ...

Calcio - Final Four Nations League 2019 : quando e dove si gioca? Programma - orari e tv : La Finale Four della Nations League 2019 si giocherà tra il 5 e il 9 giugno 2019 in sede ancora da definire. Le vincitrici dei quattro gironi della Serie A della neonata competizione organizzata dalla UEFA si qualificano agli atti conclusivi che mettono in palio il trofeo. Si preannuncia grande spettacolo, si giocherà in una Nazione tra quelle delle squadre ammesse e gli accoppiamenti delle due semiFinali verranno definiti tramite un ...