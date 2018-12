Buon Anno! Ma non sempre Capodanno è l’1 Gennaio | ecco come diverse culture del mondo

meteoweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019) Manca ormai poco all’arrivo del 2019. Mentre la maggior parte delsi sta già preparando per festeggiare l’inizio del Nuovo Anno l’1, ci sono molteche riconoscono l’evento in date differenti.5 celebrazioni culturali del Nuovo Anno che si verificano, invece, nel corso di tutto l’anno.1. Nuovo Anno Lunare (Cina) Per 15 giorni, miliardi di persone in Cina e in altri Paesi asiatici,Indonesia e Vietnam, festeggiano il Nuovo Anno Lunare, conosciuto ancheFesta di Primavera. Il nome Festival di Primavera è dovuto al fatto che il primo giorno del nuovo anno segna la fine della parte più gelida dell’inverno, il che significa che la gente può anticipare l’inizio dei mesi primaverili. È festeggiato all’inizio del tradizionale calendario cinese lunisolare, che indica le fasi della luna e il tempo dell’anno solare.“La data del Nuovo Anno Lunare cambia ...