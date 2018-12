Buffon | ' Non sono al Psg per soldi Nazionale? Mancini non ha bisogno di me'

Psg - Buffon : "Avrei voluto giocare con CR7. Nazionale? Non c'è bisogno di me" : Gianluigi Buffon torna a parlare dell'addio alla Juventus : "Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano Ronaldo . Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia ...

Calciomercato - Buffon verso rinnovo col Psg : non smetterà di giocare. Areola firma fino al 2023 : Gianluigi Buffon non appenderà i guantoni al chiodo nel prossimo giugno. Da quanto appreso da Sky Sport, infatti, nei prossimi giorni il portierone del Psg e vera e propria leggenda del calcio mondiale firmerà il rinnovo di quel contratto che lo legava alla società parigina sino al termine di ...

Psg - Buffon Non piace a L'Équipe : "Voto 5 - è l'unico perdente" : E campione del Mondo, come terzo portiere che tenta la scalata delle gerarchie, non sarebbe opportuno che il Psg lasciasse andare un giocatore formato in casa che chiede cinque milioni di ingaggio e ...

Tuchel : 'Buffon e Areola? Non ho ancora deciso chi sarà il titolare' : PARIGI - Fra Gigi Buffon e Alphonse Areola non c'è un titolare e una riserva. Thomas Tuchel , tecnico del Paris Saint Germain , insiste sul fatto che fra i suoi portieri ' non c'è una gerarchia ...

Buffon e l'incubo Juve in Champions : 'Vorrei sfidarla - ma non in finale' : Un campionato esotico non l'avrei considerato, a maggio è arrivato il Psg ed è stata una scelta ponderata con tutto il mondo Juve . Infatti ci siamo lasciati in un modo molto bello, è stato un ...

Psg - Buffon/ "La Juventus? Vorrei incontrarla ma non in finale di Champions - Cavani ama Napoli" - IlSussidiario.net : Psg, Buffon: "La Juventus? Vorrei incontrarla ma non in finale di Champions, Cavani ama Napoli". Si confessa l'estremo difensore parigino

Buffon a Tiki Taka accende il mercato del Napoli : “Cavani non è insensibile alla città…” : E’ in corso una punta scoppiettante di Tiki Taka, si sta analizzando la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione. Nel posticipo del lunedì in campo Atalanta e Napoli, successo per la squadra di Ancelotti, per gli ospiti in gol Fabian Ruiz e Milik nel finale, per i padroni di casa non basta la rete di Duvan Zapata. In collegamento da Parigi anche ...

