serieanews

: Buffon: Avrei voluto giocare con Cristiano Ronaldo - #Buffon: #Avrei #voluto #giocare - zazoomblog : Buffon: Avrei voluto giocare con Cristiano Ronaldo - #Buffon: #Avrei #voluto #giocare - RobertaFazio7 : RT @Sport_Mediaset: #Psg, #Buffon: 'Avrei voluto giocare con #CR7. #Nazionale? Non c'è bisogno di me'. Il portiere: 'Sarebbe complicata un… - Jn24it : @gianluigibuffon: 'Avrei voluto giocare con @Cristiano. Sarebbe bello e strano giocare contro la #Juventus in Champ… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)RONALDO – Il monumento nazionale Gianluigitorna a parlare dell’addio alla Juventus al Corriere della Sera: “Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avreianche conRonaldo. Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia mancanza: è una società che programma tutto così bene che difficilmente sbaglia i momenti …L'articolo: “AvreiconRonaldo” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....