Bufala WhatsApp Gold di Capodanno e video Martinelli | virus inesistente

Spunta un messaggio vocale WhatsApp con Bufala sul terremoto a Catania dalla Protezione Civile : Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo ...

Su WhatsApp gira una nuova Bufala su falsi abbonamenti automatici : WhatsApp si conferma una delle piattaforme maggiormente soggette alla diffusione di bufale e tentativi di truffa. Ecco l'ultima della serie L'articolo Su WhatsApp gira una nuova bufala su falsi abbonamenti automatici proviene da TuttoAndroid.

Chiamate dal Kosovo con addebito - la nuova Bufala su WhatsApp : WhatsApp è uno strumento utilissimo, permette di stare in contatto con persone che vivono dall'altra parte del mondo senza spendere nemmeno un euro, ma può trasformarsi in un'applicazione molto ...

Chiamate da prefisso +216 - +373 e +383 con rischio abbonamenti : Bufala WhatsApp a Natale : Natale con una bufala WhatsApp e Facebook, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 18 dicembre, in merito ad alcuni post che girano sulle Chiamate provenienti da prefissi come +216, +373 e +383. Il solito allarmismo da social, alimentando la preoccupazione soprattutto di utenti meno esperti che potrebbero imbattersi in messaggi del genere. Cerchiamo dunque di analizzare al meglio ciò che sta girando oggi attraverso canali social e ...

Dal 14 dicembre il ritorno del buono spesa Eurospin da 150 euro su WhatsApp : Bufala in agguato : Se ne sentiva quasi la mancanza e, infatti, da oggi 14 dicembre risulta nuovamente disponibile il buono spesa eurospin da 150 euro su WhatsApp. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, visto che l'ultima catena di questo tipo risale al mese di agosto, non ci giriamo troppo intorno e diciamo subito che si tratta di una bufala, di quelle più fastidiose. Oltre ad alimentare false speranze di chi si giocherebbe volentieri il coupon presso un ...

WhatsApp - la Bufala della terza spunta blu in arrivo : L'indiscrezione, assolutamente falsa, aveva fatto il giro del mondo, ma gli sviluppatori di WhatsApp non hanno alcuna intenzione di introdurre anche la terza spunta blu , che secondo chi ha diffuso ...

Terza spunta WhatsApp in dirittura d’arrivo? Un’altra Bufala è servita : La Terza spunta WhatsApp sta veramente per essere integrata, oppure siamo al cospetto di un'altra bufala, come tante se ne sentono ormai circolare? Come riportato da 'bufale.net', la questione sarebbe ben più profonda di quel che sembrerebbe: in Rete di riferimenti assoluti che si riallacciano alla Terza spunta WhatsApp non ce ne sono, sintomo evidente che la fake-news stia girando all'interno dell'applicazione stessa, probabilmente tramite la ...

Batterio in carne di maiale infetta : una Bufala il messaggio vocale WhatsApp? : C'è un Batterio nella carne di maiale e quindi un'infezione di cui nessuno appositamente ci parla? Il messaggio vocale che lancia l'allarme sta circolando in queste ore su WhatsApp e Facebook Messenger, mettendo la pulce nell'orecchio in centinaia e centinaia di italiani. Nella nota si ascolta circa un Batterio nuovo, probabilmente proveniente dall'estero, che avrebbe infettato una quantità indefinita di carne di maiale in vendita nei ...