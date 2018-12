Brasile | un ministro dell' Agricoltura all' investitura di Bolsonaro

Cesare Battisti potrebbe aver lasciato il Brasile - ministro ammette : “È una possibilità” : Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza non esclude che Cesare Battisti, condannato in Italia per omicidio e ricercato per essere estradato, sia fuggito dal Brasile. È questa una ipotesi fra quelle prese in considerazione dalla Polizia federale. Salvini: “Non metteremo premi o wanted. Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente”.Continua a leggere

Battisti - il ministro ammette : potrebbe esser fuggito dal Brasile : Cesare Battisti potrebbe aver lasciato il Brasile . Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza Raúl Jungmann non esclude che l'ex terrorista, condannato in Italia per omicidio e ricercato per ...

Cesare Battisti - agenti italiani in Brasile/ Ex ministro Lula : "Accordo tra governi di estrema destra" : Cesare Battisti, agenti italiani in Brasile. Ex ministro della Giustizia del governo Lula attacca: "Estradizione? Accordo tra governi di estrema destra"

Brasile : futuro ministro dell'Economia cancella viaggio in Europa per motivi di salute : Brasilia, 03 dic 13:08 - , Agenzia Nova, - Paulo Guedes, futuro ministro dell'Economia del governo del presidente eletto Jair Bolsonaro, ha cancellato il viaggio in Europa previsto... , Brb,

Brasile : futuro ministro dell'Economia conferma creazione dipartimento delle Privatizzazioni : La nuova struttura sarà legata direttamente al ministero dell'Economia che Guedes guiderà da gennaio. L'obiettivo di questo nuovo organismo sarà velocizzare la politica di cessioni di asset pubblici, ...

Cambiamenti climatici - per il nuovo ministro degli esteri del Brasile sono solo un complotto marxista : che ne sarà della nazione finora leader nel campo del clima? : Il presidente eletto brasiliano Jair Bolsonaro ha scelto un nuovo ministro degli esteri che crede che i Cambiamenti climatici siano parte di un complotto dei “Marxisti” per reprimere le economie occidentali e promuovere la crescita della Cina. Ernesto Araújo, fino a poco tempo fa un ufficiale di medio rango che sosteneva la “criminalizzazione” della carne rossa, del petrolio e del sesso eterosessuale, diventerà un grande diplomatico della ...

Brasile : diplomatico di carriera sarà ministro Esteri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile : Bolsonaro sceglie ex ministro di Dilma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - l’astronauta Marcos Pontes sarà il Ministro della Scienza del nuovo governo Bolsonaro : ecco il futuro della base spaziale di Alcantara : Il futuro Ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l’astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la base spaziale di Alcantara, nello stato del Maranhao. La questione e’ in fase di negoziazione tra il governo brasiliano e quello degli Stati Uniti all’interno dell’Accordo di salvaguardia tecnologica bilaterale. Secondo il futuro Ministro, la questione “non viola in alcun modo la ...

Brasile : futuro ministro della Scienza - base spaziale di Alcantara potrà essere affittata a terzi : Brasilia, 02 nov 21:00 - , Agenzia Nova, - Il futuro ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l'astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la... , Brb,

Brasile : accettando di diventare super-ministro per Bolsonaro - Sergio Moro ha perso la faccia : “Não, jamais, jamais”. No, mai, mai. Così, il 5 novembre del 2016, quando l’inchiesta Lava Jato era ancora ai suoi albori, il giudice Sergio Moro aveva risposto a Fausto Acevedo, un giornalista de O Estado de S. Paulo, che gli chiedeva se avesse qualche intenzione, nell’immediato o in futuro, di cavalcare l’onda della sua improvvisa popolarità per “darsi alla politica”. “Io – aveva senza esitazioni risposto – faccio un altro mestiere”. Ed aveva ...

Il giudice dello scandalo Petrobras - e che incarcerò Lula - sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile : Il neo-eletto presidente del Brasile Jair Bolsonaro, noto per le sue idee di estrema destra, ha scelto come ministro della Giustizia il giudice Sérgio Moro, conosciuto per la sua inchiesta Operação Lava Jato. L’indagine, iniziata nel 2014, ha fatto emergere The post Il giudice dello scandalo Petrobras, e che incarcerò Lula, sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile appeared first on Il Post.

Il giudice dello scandalo Petrobas - e che incarcerò Lula - sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile : Il neo-eletto presidente del Brasile Jair Bolsonaro, noto per le sue idee di estrema destra, ha scelto come ministro della Giustizia il giudice Sérgio Moro, conosciuto per la sua inchiesta Operação Lava Jato. L’indagine, iniziata nel 2014, ha fatto emergere The post Il giudice dello scandalo Petrobas, e che incarcerò Lula, sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile appeared first on Il Post.

Brasile : Sergio Moro sarà superministro di Bolsonaro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve