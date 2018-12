Brasile | si insedia il presidente Bolsonaro Alla cerimonia anche Orban e Netanyahu

ilfattoquotidiano

: Brasile, si insedia il populista Jair Bolsonaro. Sinistra in piena crisi di nervi… - infoitestero : Brasile, si insedia il populista Jair Bolsonaro. Sinistra in piena crisi di nervi… - alkokkidj : Oggi si insedia Bolsonaro in Brasile, anno di merda, troppi fascisti eletti nel mondo... Ha promesso armi per tutti… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Inizia l’era di Jair. L’mento del neodel– dopo la vittoria con il 55,2% dei consensi contro Fernando Haddad – è in programma a Brasilia martedì 1 gennaio e vedrà la partecipazione, oltre che di diversi capi di Stato, del premier israeliano Benyamin, di quello ungherese Viktore del segretario di stato americano Mike Pompeo, in rappresentanza di Donald Trump. Per l’italia – a cuiha promesso l’estradizione di Cesare Battisti, ufficialmente latitante da metà dicembre – presenti l’ambasciatore Antonio Bernardini e il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio.Diserterà invece lail Pt (Partido dos trabalhadores), il partito d’opposizione dell’exLula, in protesta contro il “divieto illegittimocandidatura dell’ex ...