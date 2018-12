Brasile | Bolsonaro | Via la spazzatura marxista dalle scuole

Il ciclone Bolsonaro dal 1 gennaio alla guida del Brasile : ... quasi brutale, di risolvere problemi annosi: lotta alla corruzione e criminalità con un ritorno all'ordine dei tempi della dittatura militare, liberalizzazione per rilanciare l'economia in crisi, ...

Jair Bolsonaro liberalizza le armi in Brasile : Svolta in Brasile . Il presidente eletto Jair Bolsonaro ha annunciato su Twitter che autorizzerà, attraverso un decreto, il porto libero

Brasile - Bolsonaro ritiene giusto non aver invitato leader di Cuba al suo insediamento - : Il 17 dicembre scorso il ministero degli Esteri brasiliano ha annunciato l'annullamento degli inviti all' insediamento del presidente neoeletto ai rappresentanti di Cuba e Venezuela. Il futuro ministro ...

"Per il Brasile di Bolsonaro sarebbe un suicidio allontanarsi da Cina e BRICS" - : Le dichiarazioni del nuovo presidente Jair Bolsonaro e dei suoi stretti collaboratori ci fanno pensare che con l'avvento del nuovo governo, la politica estera brasiliana cambierà un po', mettendo in ...

Brasile - impennata di matrimoni omosessuali/ I gay "corrono" all'altare per paura che Bolsonaro cambi la legge : Brasile , boom di matrimoni gay per paura che Bolsonaro a fine anno cambi o abolisca la legge apposita, ecco di cosa si tratta

Brasile - Bolsonaro mantiene la promessa : ordinato l'arresto di Cesare Battisti : Tempi duri per Cesare Battisti, ex leader dei Pac (Proletari armati per il comunismo). Il nuovo presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sembra proprio aver intenzione di mantenere la promessa fatta al governo italiano in occasione della sua elezione e Luis Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale, ha ordinato l'arresto dell'ex militante di Lotta Continua per scongiurare il pericolo di fuga. La notizia non stupisce. Già prima della sua ...