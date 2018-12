Bloody Spell | l' RPG a tema arti marziali disponibile su Steam Early Access da metà gennaio

eurogamer

(Di lunedì 31 dicembre 2018)è recentemente apparso susenza pcolare clamore, viene descritto come un RPG asviluppato dal piccolo team di Elong Games. Dovrebbe esseresu PC in versionedal 16Come riporta WCCFTECH,è attualmente completo al 60% e dovrebbe essere rilasciato ufficialmente (parliamo della versione completa) in 8\12 mesi, con molti più contenuti ed addirittura una modalità multiplayer. Il prezzo verrà incrementato solo quando il gioco verrà pubblicato in versione completa, quindi potrebbe essere una buona idea acquistarlo ora, anche se avete già intenzione di giocarlo solo nella sua versione finale.L'ossatura del gameplay è composto da combattimenti focalizzati sull'utilizzo di diverse armi, che potranno essere combinate per ottenere combo sempre diverse (molto importante sarà anche l'angolazione del colpo e ...