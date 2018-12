Bellezza | dalle labbra ad ‘arco di Cupido’ al trapiando di barba | tutti i trend del 2019

meteoweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Non c’è crisi in Italia per i ‘ritocchini’ salva. Il nostro Paese si conferma il quinto al mondo per interventi di chirurgia e medicina estetica, dietro a Stati Uniti, Brasile, Giappone e Messico (dati Isaps 2017).“Gli italiani sono molto attenti al proprio aspetto e ormai andare dal chirurgo plastico non è più un tabù, ma un fatto accettato socialmente – afferma Raffaele Rauso, past president della Fime, la Federazione italiana medici estetici – e la richiesta principale è per interventi naturali e mini-invasivi: l’obiettivo dei pazienti è diventare una versione migliore di se stessi, senza eccessi o stravolgimenti”.Ma quali sono iche andranno per la maggiore nel? “ad ‘arco di Cupido’, trapianto die sopracciglia, diastasi post-parto e il ‘congelamento’ del proprio ...