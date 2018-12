Bar Refaeli avrebbe mentito per anni al fisco Incriminata in Israele

Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio/ Israele - nel mirino del fisco per false dichiarazioni : Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio in Israele: la super modella nel mirino del fisco per false dichiarazioni

Bar Refaeli rimuove da Instagram la sua ultima contestatissima pubblicità : La supermodella israeliana Bar Refaeli ha ritirato dalla pagina Instagram l'ultima sua pubblicità per l'azienda di abbigliamento 'Hoodies' dove appariva vestita con il niqab arabo, il velo integrale del corpo, accompagnata dal testo 'E' l'Iran?'. Velo subito dopo tolto per far vedere jeans e pullover del brand e la scritta 'La libertà è fondamentale'.La decisione è apparsa legata al fatto che la pubblicità, ...