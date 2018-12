Bandolero film stasera in tv 31 dicembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di lunedì 31 dicembre 2018)è ilin tv lunedì 312018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:55. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Andrew V. McLaglen. Ilè composto da James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch, George Kennedy, Andrew Prine, Will Geer, Clint Ritchie, Dub Taylor, Harry Carey Jr., Rudy Diaz, Tom Heaton, Donald Barry, Denver Pyle, Guy Raymond, Sean McClory, Perry Lopez.in tv:Mace Bishop, spacciandosi per boia, arriva in città con l’intenzione di liberare il fratello Dee e la sua una banda, colpevoli di aver rapinato una banca e ucciso un uomo. Durante la fuga verso il Messico, prendono in ostaggio Maria Stoner, moglie dell’uomo ucciso durante la rapina ma sulle tracce dei fratelli ...