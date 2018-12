Autostrade | Toninelli | «Stop all’aumento dei pedaggi nel 90% dei casi»

Toninelli : "Stop aumento pedaggi su 90% Autostrade" : "Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi ...

Toninelli : stop aumenti 90% Autostrade : 18.32 "Ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Lo scrive su Facebook il ministro Toninelli. "Nella maggior parte dei casi, l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari stradali", spiega il ministro. "Laddove l'accordo non si è raggiunto, come nel caso di Strada dei Parchi, abbiamo agito emanando ...

Pedaggi - Toninelli : stop ai rincari nel 90% delle Autostrade : stop per il momento al tradizionale rincaro di inizio anno dei Pedaggi autostradali. 'Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti ...

Danilo Toninelli : "Stop all'aumento dei pedaggi nel 90% delle Autostrade" : "Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Lo scrive su Facebook il ministro Danilo Toninelli, sottolineando che "nella maggior parte dei casi l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa interlocuzione con i concessionari ...

Autostrade - aumento pedaggi su A24 e A25/ Rincari del 19%? Proteste sindaci Lazio e Abruzzo contro Toninelli : Autostrade, aumento pedaggi su A24 e A25? Previsto rincaro del 19% dal primo gennaio, trattativa in corso e Proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

Toninelli : «Toti sponsor di Autostrade». Il governatore : «Sei ministro - lavora!» | : Nuovo, durissimo battibecco fra il titolare delle Infrastrutture e il presidente della Regione Liguria sulla ricostruzione del viadotto

Toninelli : «Toti sponsor di Autostrade». Il governatore : «Sei ministro - lavora!» : Nuovo, durissimo battibecco fra il titolare delle Infrastrutture e il presidente della Regione Liguria sulla ricostruzione del viadotto

Toninelli a l'Aria che Tira : "Toti è lo sponsor di Autostrade" : Roma,, askanews, - "La ricostruzione di Ponte Morandi non porterà soldi a chi ha causato la tragedia di 43 vittime": così il ministro m5s delle Infrastrutture, Danilo Toninelli - a l'Aria che Tira di ...

Toninelli : «Toti sponsor di Autostrade» : Nuovo, durissimo battibecco fra il titolare delle Infrastrutture e il presidente della Regione Liguria sulla ricostruzione del viadotto

Danilo Toninelli : "Giovanni Toti è uno sponsor di Autostrade" : "Toti è uno sponsor di Autostrade per l'Italia, diciamolo chiaramente". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a 'L'aria che tirà su La7 rispondendo alla conduttrice che ricordava la posizione sul ponte di Genova del Governatore della Liguria secondo il quale 'chi rompe paga'."Toti fa parte di Forza Italia e mi pare chiaro che continuamente abbia ribadito la necessità che Autostrade ...

Rincari Autostrade - Pezzopane : "Toninelli sceglie la fuga " : L'Aquila - “Nella vertenza autostrade dei Parchi il ministro Toninelli ha scelto la via della fuga dal confronto. Prima lancia l’allarme sicurezza - affermando di aver constatato di persona dei problemi ai tralicci - poi però si rifiuta di incontrare anche solo una delegazione dei cento sindaci di Abruzzo e Lazio che oggi manifestavano con un sit-in, insieme a Regione Abruzzo, sindacati e comitati dei cittadini, davanti al ministero ...

Autostrade - ispezione dei tecnici del Mit su 3 ponti : “Sollecitata chiusura di uno su A16”. Toninelli : “Così evitiamo tragedie” : Un “sollecito” di chiusura di un ponte sulla A16 Napoli-Canosa e il “suggerimento” di limitazione del traffico sul viadotto Moro lungo la A14, in provincia di Chieti, per il “degrado avanzato”. È il risultato delle ispezioni disposte dal ministero delle Infrastrutture dopo il ferimento di una donna dovuto al distaccamento di un pezzo di calcestruzzo da un ponte dell’autostrada Bologna-Taranto. ...

"Non si può consentire a chi ha fatto cadere il ponte Morandi di arricchirsi ancora con la sua ricostruzione". Toninelli su Autostrade : Per la Tav "abbiamo stabilito un percorso di condivisione con la Francia e con l'Unione europea. In ogni caso, il tempo che passerà sarà nulla rispetto ai decenni che sono trascorsi da quando si discute di quest'opera. Anche il governo francese ha fatto delle valutazioni in merito che sono durate svariati mesi e Parigi ha riconosciuto la bontà del nostro metodo di approfondimento". Lo dice Danilo Toninelli, intervistato da ...