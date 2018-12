Auld Lang Syne | testo | cover e storia della regina delle canzoni di Capodanno

gqitalia

(Di lunedì 31 dicembre 2018)(traditional), prologo Harry: “Mi dici che significa? È una vita che mi arrovello su questa canzone. Cioè: il ritornello significa che dobbiamo dimenticare i vecchi amici o che se li abbiamo dimenticati li dovremmo ricordare? Il che è impossibile se li abbiamo già dimenticati.” Sally: “Beh, forse significa che dovremmo ricordare che li abbiamo dimenticati. Comunque parla di vecchi amici.”Harry ti presento SallyBilly Crystal e Meg Ryan in Harry ti presento Sally, 1989©Columbia Pictures/Courtesy Everett CollectionUno dei baci più agognatidel cinema, quello tra Harry Burns e Sally Albright (Harry ti presento Sally, 1989), ha come colonna sonora proprio. E non si tratta di un caso, visto che siamo a un party newyorkese, è la sera die questa canzone (soprattutto tra gli anglosassoni) è la più gettonata per salutare l’anno appena ...