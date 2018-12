Atletico Madrid | il presidente Cerezo sogna un giocatore della Juve

calcioweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018) È già cominciata – sul mercato –ntus, sfida degli ottavi di Champions League. Ildei colchoneros, Enrique, intervistato da Tuttosport ha rivelato di avere un debole per uno dei gioiellisquadra bianconera: Paulo Dybala. "Mi piace molto Dybala. Possibile affare in futuro? Non pensiamo a lui in questo momento", ha commentato il numero uno del club spagnolo, che ha parlato anche di Diego Costa e Mandzukic, centravanti biancorossi del presente e del passato: "Diego è importantissimo per noi e in queste partite si esalta. Mario è stato unmagnifico anche per noi, se non ricordo male segnò 20 gol in quell'annata. Non lo abbiamo mandato via. La cessione è stata condivisa con lui".