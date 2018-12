Atletica | BOclassic 2018 | dominio etiope a Bolzano | vincono Tamirat Tola tra gli uomini e

oasport

(Di lunedì 31 dicembre 2018) L’Etiopia conquista: sia la corsa maschile che quella femminile dellasono state vinte da atleti del Paese africano. In particolare, tra gliha trionfato unin grande forma ed in grado di sfiorare il record della corsa. Il bronzo di Rio 2016 sui 10.000 metri (stessa distanza odierna) ha concluso la propria prova in 28’12”, a dieci secondi dal primato. Tra le donne, invece, il successo è andato a Netsanet Gudeta, recentemente campionessa mondiale di mezza maratona, che ha coperto i 5.000 metri del percorso femminile in 15’46”.Nella gara maschileha accelerato senza pietà alcuna nel corso del penultimo giro, staccando nettamente il keniano Jairus Birech, giunto secondo col tempo di 28’24”. Terza posizione per l’ugandese Oscar Chelimo in 28’50”, quarta per l’altroMuktar ...