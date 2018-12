Astronomia | Luna e Venere | una spettacolare congiunzione nella notte di San Silvestro

Astronomia : Chang’ e-4 in orbita lunare - lo sbarco a Gennaio 2019 : Il volto nascosto del nostro satellite si avvicina per la navicella spaziale cinese Chang’ e-4, entrata con successo in orbita lunare dopo un volo di quattro giorni e mezzo: lo annuncia il China Lunar Exploration Project (Clep), che ha confermato il successo della cruciale manovra di frenata che ha permesso alla sonda di immettersi in un’ orbita polare ellittica a 100 chilometri dalla superficie lunare . Partita lo scorso 7 dicembre alle 19.23 ...

Astronomia : la superficie della luna di Saturno “Dione” è attraversata da scie luminose : La superficie di Dione, quarta in ordine di grandezza tra le lune di Saturno, è attraversata da scie luminose : lo afferma una ricerca dello Smithsonian Institution e del Planetary scie nce Institute. Lo studio ‘Mysterious linear features through Saturn’s moon Dione’ è stato realizzato grazia ai dati forniti dalla sonda Cassini che ha individuato caratteristiche simili anche su un’altra luna del gigante ad anelli, Rea. Queste lunghe strisce ...

Astronomia - stasera la Luna del Cacciatore : tutte le INFO UTILI e i significati attribuiti all’evento nelle culture del mondo : Il cielo di questa notte sarà illuminato dalla Luna piena del Cacciatore. Ad ogni Luna piena è conferito un nome sulla base del mese in cui cade. Questi nomi sono gli stessi di anno in anno e in particolare la Luna piena di ottobre è conosciuta come la Luna del Cacciatore. Molti dei nomi dati alle lune piene risalgono a centinaia di anni fa fino agli indigeni americani e sono stati tramandati ai coloni americani giunti in Nord America. Le tribù ...