ASSESSORATO CULTURA E TURISMO - La soddisfazione e il ringraziamento dell' ass Massimo

ASSESSORATO ALLA CULTURA - In tutto 26 appuntamenti in via Darsena per fare musica insieme e per imparare ad ascoltarla : Nuovo calendario delle attività ad ingresso libero dell'Associazione Musicisti di Ferrara-Scuola di musica Moderna 07-11-2018 / Giorno per giorno Si è svolta in mattinata , mercoledì 7 novembre, nella ...