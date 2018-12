Arriva in Italia l' autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci

Toyota Rav4 Arriva in Italia : è solo ibrida : La Toyota ha aperto gli ordini in Italia per l'atteso suv medio Rav4. Il prezzo parte da 34.550 euro per un modello che comparve per la prima volta sul mercato Italiano nel 1994, con un simpatico design a 'ranocchio'. Oggi Toyota Rav4 è un crossover altamente evoluto, che in tempi di ecotassa ed ecobonus arriva in Italia con un unica motorizzazione ibrida, un 2.5 litri benzina abbinato a un elettrico da 88 kw, per una potenza complessiva di 222 ...

Previsioni meteo Befana 2019 - Arrivano freddo e neve sull'Italia - Ultime Notizie Flash : Secondo le Previsioni meteo per il giorno della Befana 2019, freddo e neve interesseranno l'Italia già a partire dai primi giorni di gennaio

Storie italiane - Vladimir Luxuria : ‘Quella volta che ci è Arrivato lo sfratto’ : “Questo non l’ho mai raccontato. Vivevo a Foggia, in una famiglia con 5 figli. Mio padre faceva il camionista, lavorava tantissimo ma i soldi non bastavano. Mia mamma faceva la casalinga. Purtroppo, una volta, nella casa che avevamo in affitto ci è arrivato lo sfratto esecutivo. Io ricordo lo strazio dei miei genitori“. È il racconto commosso di Vladimir Luxuria che, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1 – ...

Tenta di Arrivare in Italia aggrappato sotto un tir : giovane migrante muore stritolato dal camion : Un giovane migrante, forse di origine afghana, è deceduto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona a causa delle gravissime ferite riportate per essere stato travolto dalle ruote di...

Arriva la "smorfia sovranista" di Fratelli d'Italia : Macron è "'o morto" : Meglio se rivisitata in chiave sovranista, riadattando i numeri della smorfia napoletana all'attualità politica. Una novità assoluta, immaginata dal gruppo giovanile di Fratelli d'Italia . La verve ...

Meteo - Natale di sole su tutta Italia (e a Capodanno Arriva il freddo) : Sbalzo termico di oltre 10 gradi in 24 ore: una vigilia con clima «primaverile» poi le temperature calano. Nebbia e freddo, ma pochi rovesci sparsi

Manovra - Arriva il saldo e straccio delle cartelle Equitalia – Agenzia delle Entrate : Nel maxiemendamento alla legge di bilancio, approvato con voto del Senato a notte inoltrata, è stata inserita anche una maxi sanatoria delle cartelle esattoriali per chi ha Isee inferiore a 20mila euro. Il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali sarà in vigore fino al 30 novembre del prossimo anno.Continua a leggere

L’Anticiclone di Natale è già Arrivato - caldo incredibile in tutt’Italia : +20°C sulle Alpi in Piemonte - temperature anomale da Nord a Sud [DATI] : 1/5 ...

Previsioni Meteo Natale - nel giorno del Solstizio d’Inverno Arriva l’Anticiclone che porterà caldo anomalo in tutt’Italia : Previsioni Meteo Natale – Nel giorno del Solstizio d’Inverno, Venerdì 21 Dicembre, arriva l’Anticiclone delle Azzorre che garantirà sole e caldo anomalo per un lungo periodo durante le festività natalizie, dopo il freddo e le nevicate delle scorse ore. Già oggi le temperature sono aumentate considerevolmente nelle Regioni del Centro/Sud con +18°C a Catania, Siracusa e Gioiosa Jonica, +17°C a Palermo, Rosarno e Soverato, +16°C a ...

L’assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni con un solo comando : in Italia Arrivano le “routine” : Ci si sveglia, si pronuncia la parola “buongiorno” e un assistente vocale ci informa sulle previsioni meteo della giornata, sui nostri impegni di lavoro, regola le luci e imposta il termostato per evitare di farci raffreddare uscendo dalle lenzuola. Non è il futuro, bensì un qualcosa che da oggi può avvenire grazie a Google Assistant e alla nuova funzionalità denominata “routine”. Assistant è l’assistente vocale di ...

Meteo - Arriva la tempesta di Natale che divide l’Italia : pioggia al Sud - nebbia al Nord : Che tempo farà a Natale? Secondo le previsioni Meteo, è prevista l'irruzione di aria più fredda da Nord e Nordest sull'Italia il giorno della Vigilia, che porterà pioggia sulle regioni del Centro-Sud, in particolare tra Alta Toscana e Liguria, Campania, Lazio e Calabria, e nebbia al Nord. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all'arrivo dell'alta pressione già da Santo Stefano.Continua a leggere

Ecco Bixby : l'assistente vocale di Samsung Arriva anche in Italia : Samsung porta anche nel nostro Paese il suo assistente virtuale ricco di funzionalità ed in grado di controllare la nostra...