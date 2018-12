Arrestato uno dei capi ultrà dell' Inter Il gip | ' Pericoloso e reticente

Uno dei capi degli ultras dell’Inter - Marco Piovella - è stato Arrestato nell’ambito delle indagini sulla morte del tifoso prima di Inter-Napoli : Uno dei capi degli ultras dell’Inter, Marco Piovella, è stato arrestato lunedì nell’ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre a Milano. Del ruolo di Piovella negli

Marocco - turiste stuprate e decapitate : Arrestato uno svizzero - la svolta terrificante : Una clamorosa svolta nel caso delle due turiste scandinave uccise e decapitate in Marocco: infatti un cittadino svizzero è stato arrestato sabato 29 dicembre a Marrakech, con l'accusa di essere coinvolto nell'omicidio di Louisa Vesterager Jespersen, danese, 24 anni, e Maren Ueland, norvegese, 28. Le

Inter-Napoli - “Arrestato ha fatto il nome di uno degli organizzatori dell’agguato”. No striscione per Dede : curva Lazio va via : “Una persona sta parlando, gli altri non lo so”. È il legale di uno degli ultras identificati per gli scontri vicino a San Siro prima di Inter-Napoli a rivelare che il suo assistito sta parlando. Anzi, ex assistito: perché l’uomo arrestato ha fatto il nome di un’altra persona difesa dall’avvocato, che ha quindi rinunciato al mandato. E l’ultras che ha deciso di rispondere alle domande del gip Guido Salvini ha ...

Charlie Hebdo - Arrestato a Gibuti la 'mente' dell'attentato : era uno dei terroristi più ricercati : Il jihadista francese, Peter Chérif, sospettato di essere una delle menti dell'attentato al giornale satirico Charlie Hebdo nel gennaio 2015 a Parigi, è stato catturato a Gibuti, è già nelle mani ...

Paura ad Aprilia - lancia molotov dentro la scuola : Arrestato uno studente. Ipotesi bullismo : Paura e tensione ad Aprilia questa mattina all'ingresso di scuola al Rosselli. Un ragazzo - uno studente quindicenne, ripetente - ha urlato improvvisamente secondo alcuni testimoni di voler far ...

Strasburgo - lsis rivendica : “Cherif Chekatt uno di noi”. Arrestato fratello in Algeria : Con la morte del 29enne autore dell'attentato di Strasburgo non si fermano le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori vogliono scoprire ora chi abbia armato il 29enne e soprattutto se l'uomo avesse dei complici. Per questo in Algeria è stato fermato il fratello maggiore che aveva lasciato la Francia proprio poco prima dell'attentato. Intanto l'Isis ha rivendicato l'attacco.Continua a leggere

È stato Arrestato uno dei tre uomini ricercati per il rapimento della volontaria Silvia Romano : Domenica 9 dicembre è stato arrestato uno dei tre uomini ricercati per il rapimento della volontaria Silvia Romano, avvenuto il 20 novembre in Kenya. L’uomo si chiama Ibrahim Adan Odar ed è stato arrestato nella città di Bangali, nella contea

