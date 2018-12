Arrestato Marco Piovella | capo ultrà dell' Inter Il Gip | «Pericoloso e molto influente»

Scontri Inter-Napoli : Arrestato Marco Piovella “il Rosso” - leader della curva nerazzurra : È stato arrestato il capo ultrà dell’Inter Marco Piovella . Il suo nome era stato indicato come la mente dell’aggressione ai tifosi napoletani da Luca Da Ros, uno dei tre arrestati a seguito degli Scontri dello scorso 26 dicembre a Milano prima della partita Inter-Napoli in cui è morto Daniele Belardinelli. L’interrogatorio di garanzia potrebbe tene...

Inter - Arrestato Marco Piovella : accuse di lesioni e rissa per il capo ultrà : Gli scontri tra ultras di Inter e Napoli avvenuti nei pressi dello stadio Meazza, prima del match del 26 dicembre, hanno prodotto gli arresti di tre supporter nerazzurri con il gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare dopo averli Inter rogati nel carcere di San Vittore. Guido Salvini è stato molto duro nel descrivere quanto accaduto in via Novara: "I fatti non sono un normale scontro tra gruppi di tifosi durante una partita o subito ...

Tifoso morto - Arrestato il capo ultras dell’Inter Marco Piovella per gli incidenti del 26 dicembre : Un capo ultras della curva dell’Inter è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre . L’arresto è stato disposto su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini e di interrogatori. L'articolo Tifoso morto , arrestato il capo ultras dell’Inter Marco Piovella per gli incidenti del 26 ...

Arrestato il fratello di Marco Sau : le accuse sono di spaccio e detenzione di materiale esplosivo : Davide Sau, fratello dell’attaccante del Cagliari Marco, è stato Arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo e armi comuni da sparo, detenzione e spaccio di stupefacenti Brutte notizie per l’attaccante del Cagliari Marco Sau. Come riportato dalla Rosea, Il fratello Davide è stato Arrestato in flagranza, mentre si trovava ai domiciliari per precedenti penali presso un appartamento situato nel quartiere di Is Mirrionis a ...