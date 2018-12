Arrestato Marco Piovella | capo ultrà dell' Inter | «Ha ispirato l' agguato ai napoletani»

Scontri Inter-Napoli - Arrestato il capo ultrà nerazzurro Marco Piovella : Milano, 31 dic., askanews, - E' stato arrestato stamattina uno dei leader della curva dell'Inter, Marco Piovella, nell'ambito delle indagini condotte dalla Questura di Milano sugli Scontri del 26 ...

Cagliari - Arrestato Davide Sau : è il fratello dell'attaccante Marco - : Secondo la Polizia, il 33enne era il custode di armi, esplosivi, munizioni e droga per conto della banda che aveva nel mirino un sequestro di persona-lampo a scopo di rapina. Il parente del calciatore ...

Marco Sau - Arrestato il fratello : accusato di spaccio di droga e di detenzione di armi illegali : Davide Sau , fratello dell'attaccante del Cagliari Marco, è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 6 novembre, dalla polizia del capoluogo sardo con l'accusa di essere complice di una banda di ...

Marco Verratti - il centrocampista del Psg Arrestato dalla polizia francese : guida in stato d'ebbrezza : Il centrocampista della Nazionale Marco Verratti è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dalla polizia di Parigi per guida in stato d'ebbrezza. Come riporta l'Equipe , Verratti guidava ...