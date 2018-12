Arrestato capo ultras Inter Piovella

Arrestato il Rosso - capo ultrà dell'Inter : «Daniele investito lentamente» : Svolta importante nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Marco Piovella, capo ultras della curva dell'Inter,...

Inter-Napoli - Arrestato il capo ultrà Marco «il Rosso» Chi è «È lui che decide cosa fare» : L’accusa per l’imprenditore 34enne è di rissa aggravata e lesioni. Il suo nome era stato fatto da Luca Da Ros. Le motivazioni: «potere di influenza» sui tifosi a lui «subordinati» e «decisa ed esplicita reticenza rispetto alla ricostruzione dei fatti»

Arrestato il Rosso - capo ultrà dell'Inter : 'Daniele investito lentamente' : Svolta importante nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Marco Piovella , capo ultras della curva dell'Inter, è stato Arrestato oggi.

Tifoso morto - Arrestato capo ultrà InterPer il "Rosso" ipotizzato anche l'omicidio : Marco Piovella, soprannominato "il Rosso", è uno dei leader della Curva, in particolare dei Boys SAN.

Arrestato Marco Piovella - capo ultrà dell'Inter. Il Gip : «Pericoloso e molto influente» : Svolta importante nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Marco Piovella, capo ultras della curva dell'Inter,...

Inter - Arrestato il capo dei Boys I verbali degli ultras sugli scontri : arrestato anche il capo dei Boys Marco Piovella, detto "il Rosso", per gli scontri di Inter-Napoli. Ecco i verbali degli ultras che ricostruiscono nei dettagli quella notte di violenza Segui su affaritaliani.it

Scontri Inter-Napoli - Arrestato il capo ultras nerazzurro Marco Piovella : E' stato arrestato a Milano per omicidio , rissa aggravata e lesioni Marco Piovella , 34 anni, leader della curva nord dell'Inter. L'indagine condotta dai poliziotti della Digos sugli Scontri accaduti ...

Calcio - scontri Inter-Napoli : Arrestato capo ultrà della Curva Nord : Il capo ultrà della Curva Nord, Marco Piovella. è stato arrestato on l’accusa di rissa aggravata, lesioni, violazione del Daspo e omicidio, visto che negli scontri prima di Inter-Napoli è morto Daniele Berardinelli. Il tifoso nerazzurro era stato più volte denunciato all’Autorità Giudiziaria per precedenti episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Soprannominato “il rosso”, nato a Pavia nel 1984 e laureato al ...

Scontri Inter-Napoli - Arrestato il capo ultrà nerazzurro Marco Piovella : Il 34enne, già destinatario di numerose denunce, è accusato di diversi reati. Soprannominato 'Il rosso', è uno dei leader...

Inter - Arrestato Marco Piovella : accuse di lesioni e rissa per il capo ultrà : Gli scontri tra ultras di Inter e Napoli avvenuti nei pressi dello stadio Meazza, prima del match del 26 dicembre, hanno prodotto gli arresti di tre supporter nerazzurri con il gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare dopo averli Interrogati nel carcere di San Vittore. Guido Salvini è stato molto duro nel descrivere quanto accaduto in via Novara: "I fatti non sono un normale scontro tra gruppi di tifosi durante una partita o subito ...

Scontri prima di Inter-Napoli - Arrestato il capo ultras nerazzurro : La Digos di Milano ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere per il capo ultras della curva nord dell'Inter Marco Piovella , soprannominato 'il rosso', in seguito agli Scontri del ...

Scontri Inter-Napoli - Arrestato capo ultrà nerazzurro : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - E' stato arrestato il capo ultrà dell'Inter Marco Piovella, il cui nome era stato indicato da uno dei tre arrestati a seguito degli Scontri tra tifosi avvenuti lo scorso 26 dicembre a Milano prima della partita Inter-Napoli. Secondo quanto riferisce all'Adnkronos il suo

Inter-Napoli - Arrestato Piovella : la doppia vita del capo ultrà-imprenditore : Leader dei Boys e figlio di buona famiglia, capo ultrà nerazzurro e 'Lighting Designer' nel settore dell'architettura della luce, il "Rosso" in curva Nord a San Siro...

Scontri Inter-Napoli - Arrestato il capo ultrà interista Marco Piovella - : uno dei leader del gruppo "Boys San" della Curva Nord. Nei suoi confronti sarebbe ipotizzato anche il reato di omicidio, oltre a quelli di rissa aggravata e lesioni. Il suo nome era stato fatto da ...