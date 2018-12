Arian | ragazzo autistico ritrovato nel Milanese | scappò da Vienna anni fa

ilgiornale

: Arian, autistico, ritrovato a Milano: era scomparso da Vienna tre anni fa - Corriere : Arian, autistico, ritrovato a Milano: era scomparso da Vienna tre anni fa - mariluddamunna : RT @Corriere: Arian, autistico, ritrovato a Milano: era scomparso da Vienna tre anni fa - Enric0Chessa : Ragazzo autistico ritrovato a Milano dopo tre anni, l'abbraccio con mamma Regina: 'Ero sicura che Arian fosse vivo' -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Si faceva chiamare Antonio Gallo da ormai tre, da quando era arrivato in Italia, dopo essere scappato da un centro diurno di. Antonio era in realtà, unaffetto da autismo, che era fuggito il 9 novembre 2015 perché"voleva vedere il mondo".La famiglia non aveva mai smesso di cercare il, confortata dalla polizia, convinta chefosse ancora vivo: "Questa è stata la cosa più importante per noi in questidifficili", ha raccontato la mamma del 25enne, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. La fuga delera stata dettata dal desiderio di vedere altri posti e di conoscere nuove persone e andare in un Paese straniero non è stato un problema per, che ha la capacità straordinaria di imparare lingue diverse in brevissimo tempo: conosceva già il tedesco, il persiano e l'ungherese. Non è stato difficile imparare anche l'italiano e lo ha ...