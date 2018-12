Anticorruzione | tra luci e ombre Il mio bilancio della legge ‘divisa’ tra M5s e Lega

Ddl Anticorruzione - tra le misure il Daspo a vita per i corrotti : Roma, 18 dic., askanews, - Daspo a vita per i corrotti, sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e ...

Anticorruzione - lo stop alla prescrizione e il daspo. L’agente infiltrato e le norme sui soldi ai partiti : cosa c’è nella nuova legge : La sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, ma solo dal 2020. Da subito invece entrerà in vigore il cosiddetto daspo per i corrotti e l’uso dell’agente infiltrato per indagare sui reati contro la pubblica amministrazione. E poi i “pentiti delle mazzette”e i nuovi obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Sono alcune delle ...

Ddl Anticorruzione - Bonafede vede il docufilm sulla strage di Viareggio : “La prescrizione è una vergogna” : Il giorno prima dell’approvazione del ddl Anticorruzione, che contiene anche la cosiddetta “legge Viareggio” per riformare la prescrizione e fermare l’estinzione dei reati con la sentenza di primo grado, il Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha voluto essere accanto ai viareggini. Si è seduto in silenzio, senza essere annunciato, in incognito, nella sala del Cinema Eden gremita di pubblico, per assistere all’anteprima nazionale del ...

Ddl Anticorruzione - Grasso attacca il M5s : “State tradendo voi stessi. Ogni voto segreto vi terrorizza - quanto potete durare?” : “State tradendo voi stessi. Il voto di fiducia ormai sta diventando un’abitudine. quanto potete durare se Ogni voto segreto vi terrorizza?”. Così Pietro Grasso, senatore del gruppo Liberi e Uguali, prima della fiducia al ddl Anticorruzione. L'articolo Ddl Anticorruzione, Grasso attacca il M5s: “State tradendo voi stessi. Ogni voto segreto vi terrorizza, quanto potete durare?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Anticorruzione e sicurezza : voto di fiducia supererà i contrasti Lega-M5s? : Dopo il via libera di ieri alla Camera, il ddl Anticorruzione passa al Senato dove potrebbe subire lo stesso percorso. Così come per il decreto sicurezza che arriverà lunedì a Montecitorio -

Bonafede : sì a ddl Anticorruzione traguardo importante : Roma, 22 nov., askanews, - Il sì della Camera al ddl anti-corruzione è un 'traguardo molto importante per l'Italia', un 'messaggio bellissimo per i cittadini onesti'. Lo ha detto il ministro della ...

Anticorruzione - Giorgetti regista del ko? “Non c’entro”. E il M5s lo difende. Aula : ok a norma su trasparenza partiti : L’Aula della Camera ha ripreso l’esame del ddl Anticorruzione, dando il via libera anche all’articolo 10 del testo, quello riguardante la norma per la trasparenza dei partiti, con soglia per le donazioni anonime fissata a 500 euro. Era un punto dell’accordo raggiunto mercoledì da Lega e M5s, dopo lo scivolone sul peculato del giorno precedente: la maggioranza battuta con il voto segreto. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che la ...

Anticorruzione - Conte : norma peculato sarà corretta | Intesa M5s-Lega sulla trasparenza dei partiti : Dopo che con il voto segreto il governo era stato battuto alla Camera sulla riforma del peculato che non piaceva alla Lega, arrivano le precisazioni del premier: "La notizia è che il ddl verrà approvato alla Camera in terza lettura per la fine di dicembre".

Anticorruzione - Conte dopo il ko assicura : “Correggiamo al Senato”. Accordo M5s-Lega su norma trasparenza partiti : L’emendamento salva ladri approvato alla Camera – facendo andare sotto il governo – sarà corretto al Senato. “Ma la notizia è che la riforma verrà approvata alla Camera in terza lettura per la fine di dicembre”. Ad annunciare che il governo ha trovato un Accordo sul ddl Anticorruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla fine del vertice a Montecitorio con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Una ...

Anticorruzione : accuse e sospetti tra Lega e M5s - opposizioni all'attacco : "Abbiamo portato a casa un punto. Sul ddl Anticorruzione finora abbiamo ottenuto troppo poco, ora i Cinque stelle abbasseranno le pretese", spiega un leghista che ha votato nell'Aula della Camera l'emendamento Vitiello sul ddl Anticorruzione che ha provocato la battuta d'arresto della maggioranza (i voti a favore sono stati 284, i contrari 239). Il partito di via Bellerio - sottolinea un altro deputato della Lega - ha ...

Anticorruzione - Bonafede : “Sulla prescrizione capisco la posizione di Fi ma non quella del Pd. Contrario per 20 anni” : “Con questa legge lo Stato si prende la responsabilità di dare una risposta di giustizia in tempi ragionevoli“. Con queste parole il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha presentato la riforma della prescrizione nell’aula della Camera. La nuova norma è inserita nel ddl Anticorruzione che oggi ha cominciato ha essere discusso da Montecitorio. Al primo dei voti segreti, la maggioranza ha tenuto anche se l’emendamento su ...

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo con la Lega - la norma è nel ddl Anticorruzione ma entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione è nel ddl anticorruzione, andrà in Aula la prossima settimana ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Anticorruzione - slittano i lavori alla Camera. Tensione e urla tra Pd e M5S : Lo scontro totale in corso tra Lega e Cinquestelle su decreto sicurezza e prescrizione fa slittare il disegno di legge Anticorruzione. E provoca scintille tra M5S e Pd. Con urla e Tensione tra ...