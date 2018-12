Animali | Wwf | “Il 2018 annus horribilis per la fauna selvatica”

Animali - WWF : rarissima gru ferita a fucilate nella pianura bresciana : Una rarissima gru è stata recuperata, ferita da una fucilata, nel Comune di Dello, nella bassa pianura bresciana: lo rende noto il WWF, secondo cui l’esemplare, alto circa un metro e 20 centimetri, con un’apertura alare di oltre 2 metri, che presentava evidenti macchie di sangue sul piumaggio, è stato visto da un cittadino che ha subito allertato il corpo di Polizia provinciale Nucleo Ittico Venatorio di Brescia: decine di cittadini ...

Animali : il WWF ha illustrato a Pescara le ultime iniziative a tutela dell’orso bruno marsicano : Questa mattina, presso la sede della Regione Abruzzo di viale Bovio a Pescara, Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia, e Luciano Di Tizio, delegato del WWF Abruzzo, alla presenza del sottosegretario regionale all’ambiente Mario Mazzocca, hanno illustrato le più recenti iniziative dell’associazione in difesa dell’orso bruno marsicano dopo che il 15 novembre scorso una mamma e i suoi due cuccioli sono stati trovati annegati in una vasca per ...

Animali - il Wwf : “I conflitti con l’uomo sono una minaccia per la tigre siberiana” : Il futuro della tigre siberiana o dell’Amur, di cui sono rimasti 500 individui, dipende strettamente dalla conservazione dell’habitat forestale, dove la tigre caccia e si riproduce e dalla capacità di convivenza con le comunità dell’uomo. La conferma viene dal report WWF The Way of the Tiger, che fa il punto sui conflitti uomo-tigre nell’estremo oriente russo. “Il taglio legale e illegale delle foreste sta riducendo sempre di più i vasti ...

Animali - WWF : in Asia le tigri potrebbero triplicare in una sola generazione umana : Un nuovo studio rileva come le popolazioni di tigre che vivono nelle principali aree dell’Asia hanno il potenziale di triplicare in una sola generazione umana, grazie ad una gestione che già oggi contribuisce all’aumento del 15% della popolazione globale di tigre. Le aree chiave per la sua conservazione studiate sono distribuite su vari habitat in 10 Paesi e potrebbero essere sulla buona strada per ospitare, nei prossimi 20 anni, la più ...

Animali - WWF : “Testa di lupo rinvenuta appesa ad un cartello stradale in Piemonte” : Siamo di fronte ad all’ennesimo ignobile atto di bracconaggio sul lupo in Piemonte. Una testa di lupo mozzata e legata ad un cartello stradale è stata rinvenuta da un passante lungo la strada provinciale 1, tra Lanzo e Germagnano, nel torinese. I resti del giovane lupo sono stati recuperati dalla ASL di competenza e sono stati trasportati all’Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco, dove saranno effettuate analisi necroscopiche più ...

Wwf - “per colpa dell’uomo negli ultimi 40 anni gli Animali sono diminuiti del 60%” : Sovrasfruttamento e modifiche degli ambienti naturali, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive, dighe e miniere. Tutte azioni dell’uomo che sulla natura hanno avuto un effetto devastante. E anche sulla fauna, perché dal 1970 al 2018 gli animali sono diminuiti del 60%. A dimostrarlo è il rapporto annuale del WWF sulla biodiversità, il Living Planet Report 2018, preparato da un pool di 50 esperti in collaborazione con la ...

Wwf : Animali selvatici diminuiti del 60% in 44 anni : Milano, askanews, - La natura non va data per scontata. A lanciare l'allarme è il Wwf che nel suo report annuale "Living Planet" rivela che gli animali selvatici sono diminuiti del 60% tra il 1970 e ...

Animali - WWF : giovane aquila di Bonelli lascia la terraferma e si spinge fino alle Egadi : “Dopo una serie di brutte notizie relative a rapaci protetti uccisi in Sicilia dai bracconieri (Clara, capovaccaio il 3 settembre e Pumba, aquila di Bonelli il 24 settembre) e che erano monitorati via satellite da progetti finanziati dall’Unione Europea, finalmente arriva una storia positiva dai ricercatori del LIFE ConRaSi“: lo spiega il WWF Italia in una nota. “Nei giorni scorsi è accaduto che Lola, una giovane aquila di ...