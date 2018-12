Animali | il 2018 delle specie a rischio | bene i gorilla | male i leoni

meteoweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il– si legge nel Bilancio annuale del WWF – ha alternato buone e cattive notizie per lee gli habitat più a, seppure in un generico contesto negativo visto che, tra il 1970 e il 2014, i vertebrati hanno registrato un declino del 60% (dati Living Planet Report, Wwf). Una buona notizia per ildi montagna (beringei beringei) la cui popolazione, per la prima volta dopo decenni, è riuscita finalmente a superare i 1.000 individui (10 anni fa erano 680 gli esemplari censiti). Un segnale di speranza arriva anche per la tigre (Panthera tigris) la cui popolazione, grazie a continue politiche di conservazione, mostra per la prima volta nell’ultimo secolo un trend positivo passando dai 3.200 esemplari stimati nel 2010 ai 3.890 attuali e, in Nepal, si è quasi vicino al raddoppio della popolazione. Per la popolazione del leone africano (Panthera ...