Andrea Zenga | confessione su Alessandra Sgolastra | la verità l’ultimo dell’anno

Andrea Zenga a C’è posta per te : una foto che sorprende : Andrea Zenga a C’è posta per te: l’ex protagonista di Temptation Island Vip stupisce tutti Oggi su Instagram è apparsa una foto di Andrea Zenga da bambino a C’è posta per te. Accantonato per un attimo il gossip puro, anche perché ormai è tornato a fare coppia con Alessandra Sgolastra, l’ex protagonista di Temptation Island […] L'articolo Andrea Zenga a C’è posta per te: una foto che sorprende proviene da ...