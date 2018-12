Allarme bomba a Amsterdam | evacuato l' aeroporto

Amsterdam - Allarme bomba. Evacuato scalo : 20.00 E' stato Evacuato per un allarme bomba il terminal 3 dell'aeroporto Schipol, ad Amsterdam. Lo riferiscono alcuni media. Le forze dell'ordine avrebbero anche fermato una persona. La polizia olandese, riferisce Rte, avrebbe Evacuato l'area dopo che un uomo ha urlato di avere una bomba.

Falso Allarme bomba al Comune di Pompei : arrivano gli artificieri per aprire il biglietto di auguri : Pompei - Quando un biglietto di auguri di Natale diventa 'espolsivo' si evacua l'edificio comunale e arrivano gli artificieri. Alla fine la 'bomba' era un libro di poesie e un biglietto di auguri per ...

Allarme bomba al tribunale di Genova : Allarme al tribunale di Genova dopo una telefonata, arrivata a un telefono interno del Palazzo di Giustizia, in cui si segnalava la presenza di una bomba. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ...

Roma - Allarme bomba a stazione Termini : ma era valigia dimenticata : stazione Termini di Roma evacuata per un allarme bomba e artificieri subito intervenuti. Ma si trattava solo di una valigia dimenticata. Lo conferma ad Askanews la Questura di Roma che sottolinea come ...

Paura per Infinity Ward : i creatori di Call of Duty colpiti da un Allarme bomba : Momenti di Paura che fortunatamente non si sono tradotti in un vero e proprio attacco concreto ma intanto gli studi di Los Angeles di Infinity Ward sono stati teatro di un allarme bomba.Come segnalato da Kotaku, quello che ha colpito i creatori di Call of Duty è solo l'ennesimo allarme bomba che in questi giorni stanno caratterizzando gli USA. Si parla di dozzine di situazioni di questo tipo attraverso l'intera nazione. Tornando al caso ...

Allarme bomba a Genova : Stamattina intorno alle ore 10 a Genova è scatta un'Allarme bomba per un'auto parcheggiata nella zona di Caricamento. Sul posto gli artificieri

Genova - Allarme bomba in centro. Traffico bloccato e artificieri al lavoro. Cosa sta succedendo : allarme bomba e paura in zona Caricamento a Genova. Chiusa e riaperta nel giro di due ore la Sopraelevata dopo che è stata trovata da polizia municipale e agenti della Questura un’auto risultata rubata e considerata “sospetta”. L’allarme era scattato intorno alle 8.A mezzogiorno sono terminate le operazioni per rimuovere auto e motorini posteggiati sotto la strada, a Caricamento. La Sopraelevata è stata riaperta, dopo il ...

Facebook evacuata per Allarme bomba : La sede di Facebook a Menlo Park è stata evacuata per una minaccia bomba. Secondo indiscrezioni, l'allarme è scattato su segnalazione della polizia di New York. Tutti i dipendenti, fa sapere la società, sono al sicuro.Dopo l'evacuazione di alcuni edifici, gli agenti hanno perquisito l'area ma hanno riferito di non aver rinvenuto nessun pacco sospetto

