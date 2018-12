Al Bano e Romina Power potrebbero passare la notte di San Silvestro insieme

Blastingnews

(Di lunedì 31 dicembre 2018) AlCarrisi e, stando ad alcune indiscrezioni,trascorrereladi San. Un video pubblicato qualche ora fa su una fanpage dedicata alla cantante italo-americana mostra i due artisti che, felici e sorridenti, augurano un felice anno nuovo ai loro fan. La didascalia del post sembra piuttosto eloquente: "Tanti cari auguri a tutti da parte di due grandissimi artisti, Al. Happy new year!".Tuttavia, al momento non sono circolate notizie ufficiali circa l'eventualità che i due ex coniugi possano festeggiareil Capodanno, infatti il filmato (anche se li mostra congiuntamente) sembra essere soprattutto un modo per salutare e fare gli auguri di buon anno ai follower....