Agricoltura | Confagri | venerdì trattori in piazza a Bari a difesa olivicoltura 2

Agricoltura : Confagri - venerdì trattori in piazza a Bari a difesa olivicoltura : Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Agricoltori pugliesi sul piede di guerra: il 4 gennaio a Bari scenderanno in piazza per le mancate risposte agli appelli per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito alle gelate dell’inverno scorso che hanno duramente colpito l’olivicoltura regionale.

ConfAgricoltura : al settore servono infrastrutture - innovazione e competitività : Per il presidente Giansanti l'agricoltura può dare un contributo ancora maggiore allo sviluppo della nostra economia, ma serve un piano strategico con il contributo della politica

Natale : ConfAgricoltura - in Veneto agriturismi verso il tutto esaurito (2) : (AdnKronos) - I dati di Agriturist Veneto segnalano il pienone anche a San Silvestro, con permanenze di due o tre giorni a cavallo del nuovo anno. Sono soprattutto gli italiani a scegliere gli agriturismi, anche se gli stranieri non mancano: tedeschi, americani, russi, francesi e svizzeri. I turisti

Natale : ConfAgricoltura - in Veneto agriturismi verso il tutto esaurito : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - Natale con i tuoi, ma in agriturismo. I dati di Agriturist Veneto segnalano quest’anno il pienone per il tradizionale pranzo del 25 dicembre e anche per il cenone di San Silvestro. Un tutto esaurito che non si registrava da tempo e che segnala una tendenza a riscoprire

Confagri - piano strategico Agricoltura per tornare a crescere : "Siamo per una scienza e tecnologia - ha concluso Giansanti - applicati all'agricoltura. E rappresentiamo sia chi produce bio sia chi attraverso agricoltura convenzionale. Siamo da sempre vicini alle ...

ConfAgricoltura - serve un piano strategico : "L'economia italiana deve tornare a crescere e a creare più posti di lavoro per gli italiani. Per centrare l'obiettivo, è indispensabile un piano strategico per il sistema agroalimentare italiano". E' la ...

ConfAgricoltura : "Infrastrutture fondamentali per settore" : In Italia ci sono "ancora troppe aree agricole ad alto potenziale di sviluppo frenate dalla mancanza di adeguate infrastrutture. Un campo nel quale l'Italia in Europa è al 22mo posto come qualità su ...

ConfAgricoltura : "Infrastrutture fondamentali per settore" : Roma, 18 dic. -, AdnKronos, - In Italia ci sono "ancora troppe aree agricole ad alto potenziale di sviluppo frenate dalla mancanza di adeguate infrastrutture. Un campo nel quale l'Italia in Europa è ...

ConfAgricoltura - serve un piano strategico : Roma, 18 dic., Labitalia, - "L'economia italiana deve tornare a crescere e a creare più posti di lavoro per gli italiani. Per centrare l'obiettivo, è indispensabile un piano strategico per il sistema agroalimentare italiano". E' la ...

Confindustria e ConfAgricoltura insieme per sviluppo sostenibile : Roma, 14 dic., askanews, - Confindustria e Confagricoltura insieme per lo sviluppo sostenibile. Industriali e agricoltori hanno firmato un protocollo di collaborazione 'per la promozione delle buone ...

Confindustria e ConfAgricoltura - patto per la crescita : insieme per sviluppo sostenibile : ...ALLA SFIDA DEL FUTURO - Le imprese italiane nei prossimi anni saranno chiamate ad affrontare sfide sempre più impegnative e dovranno essere sempre più protagoniste della transizione verso un'economia ...

Accordo ConfAgricoltura-Israele per crescita imprese : In occasione del duplice anniversario della fondazione, l'ambasciatore d' Israele Ofer Sachs e il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per ...

Dazi - Giansanti (ConfAgricoltura) : “intesa Usa-Cina importante per l’Agricoltura italiana ed europea” : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, 1 dicembre, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G 20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati ...

Dazi : Confagri - intesa Usa-Cina importante per l’Agricoltura italiana : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione“. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati Uniti non ...