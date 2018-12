Addio alle banconote da 500 euro

Basket - Larry Brown a un passo dall’esonero : Torino cambia l’allenatore - Addio al 78enne : Sta per terminare l’avventura di Larry Brown sulla panchina della FIAT Torino, formazione che sta disputando la Serie A di Basket. Il 78enne, inserito nella Hall of Fame, aveva deciso di cimentarsi con il Basket europeo ma da inizio stagione ha vinto appena quattro partite e i piemontesi sono in piena lotta per non retrocedere. La dirigenza avrebbe dunque deciso di esonerare un’icona della palla a spicchi che all’ombra della ...

Caccia alle balene - il Giappone dice Addio alla Commissione internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...

Karate - rivoluzione nel kata! Addio alle bandierine - cambia il format e diventa tutto elettronico : Il processo di evoluzione che sta riguardando la disciplina del Karate continua a gran velocità. La specialità entrata a far parte del programma olimpico nei prossimi Giochi di Tokyo 2020 sta apportando diverse modifiche per rendere i giudizi e le valutazioni oggettive. In questo senso, la modifica rilevante è avvenuta nel kata (esercizio individuale o a squadre che rappresenta un combattimento reale contro più avversari immaginari): non vi sarà ...

Alessandro Di Battista dice Addio al Guatemala : "Torno a casa per difendermi dalle stronzate" : Alessandro Di Battista torna casa. L'annuncio è arrivato in diretta Facebook: "Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni), con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio... torniamo a casa. Un saluto e un augurio di Buon Natale a tutti quanti!". L'ex parlamentare dei 5 ...

La Germania dice Addio alle miniere di carbone che fecero nascere l'Ue : La chiusura della Prosper-Haniel di Bottrop non trova il bacino della Ruhr impreparato ma riflette un'accorta politica di smantellamento delle miniere e di riconversione ai servizi dell'economia ...

Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United : ufficiale l’Addio : Josè Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. L'annuncio è arrivato dallo stesso club inglese. L'articolo Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United: ufficiale l’addio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ennio Morricone - un'estate sul palco per dire Addio alle scene : saranno sei i suoi ultimi concerti : Una delle particolarità di questi nuovi spettacoli è la variazione delle scalette nelle varie serate. Parlando del suo recente compleanno Morricone ha detto: 'Mi sento privilegiato ed emozionato a ...

Ennio Morricone dice Addio alle scene : a Verona e a Roma i suoi "final concerts" : Ennio Morricone dirigerà a Verona e Roma i 'final concerts'. Il maestro, 90 anni appena compiuti, sarà il 18 e 19 maggio all'Arena di Verona e poi il 15 e 16 giugno e il 21 e 22 giugno alle Terme di Caracalla a Roma. I concerti sono parte del suo "60 Years of Music" World Tour, che celebra il 60/o anniversario della carriera del compositore e direttore d'orchestra e finora ha visto svolgersi più di 50 concerti in 35 ...

Oggi il primo Addio alle vittime della strage di Corinaldo : Sul fronte delle indagini ieri è stato rimesso in libertà il 17enne fermato pche secondo slcune testimonianze avrebbe usato lo spray urticante. Il locale non aveva rinnovato l'assicurazione per danni ...

Il giusto Addio alle tasse con l'Escapologo Fiscale : ... gli effetti si faranno subito sentire in quanto sarai in grado di muoverti meglio nella società civile in cui viviamo, in un'economia ormai volta al risparmio piuttosto che agli investimenti. L'...

Sci di fondo – Northug annuncia l’Addio alle gare : “sognavo di diventare campione e ci sono riuscito” : Importante annuncio nel mondo dello sci di fondo: Peter Northug, campione norvegese si ritira dalle gare Il campione norvegese di sci di fondo Petter Northug ha annunciato l’addio allo sport agonistico. “Lo sci di fondo è stato la mia vita per molti anni -spiega il norvegese vincitore di due ori olimpici-, è difficile rinunciarvi ma va bene così. Per me si è trattato di una avventura, da ragazzo il mio sogno era quello di ...

PIT STOP : sognava di andare a 1500 km/h - Addio al progetto FOTOGALLERY : UN FOLLE SOGNO - Una notizia amara non solo per la Gran Bretagna, il team Bloodhound e tutti i loro sostenitori, ma anche per la scienza e tutti coloro che credevano di potersi spingere così oltre. I ...

Addio a Gigi Radice : da allenatore vinse con il Toro lo scudetto 76 : Semplicemente un grande. Si è spento ad 83 anni velando di tristezza il giorno di Sant’Ambrogio. Milanese doc, Gigi Radice