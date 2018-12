Abusi su minorenni migranti Scoppia bufera negli Stati uniti

ilgiornale

: RT @CerchiamoDenise: #BARI Violenta le figlie minori della compagna, arrestato Avrebbe abusato delle figlie minorenni della sua compagna c… - MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: #BARI Violenta le figlie minori della compagna, arrestato Avrebbe abusato delle figlie minorenni della sua compagna c… - Silvi_Lar : Bari, abusi sessuali sulle figlie minorenni della compagna: arrestato imprenditore 50enne - alioscia16 : Bari, abusi sessuali sulle figlie minorenni della compagna: arrestato imprenditore 50enne -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Altri, anche questa volta, risultano esseremaltratti. In questa specifica circostanza, la notizia proviene dallo Stato dell'Arizona, dove alcuni lavoratori del centro Hacienda Del Sol di Youngtown si sarebbero resi responsabili di comportamenti quantomeno vergognosi.La, stando a quello che riporta Sky, è stata sollevata grazie a dei video diffusi su The Arizona Republic. Sempre più spesso, d'altro canto, questi scandali emergono per il tramite di immagini in grado di provare le violenze perpetrate. Il 2018, come ha evidenziato due giorni fa l'Unicef, è stato un anno particolarmente terribile per i bambini. E tra i casi nei quali i più piccoli sonosottoposti a vessazioni di vario tipo, rischia di finire pure questa vicenda riguardante l'Arizona. Al centro dei video pubblicati dalla fonte citata, ci sono soprattutto trascinamenti e ...