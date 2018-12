A Padova medici asportano tumore dal cuore senza aprire il torace

Bimba morì dopo essere stata dimessa due volte dal pronto soccorso : 3 medici indagati a Padova : Tre medici friulani sono indagati per la morte di una bambina di 10 mesi , Leticia Gyamsi, deceduta il 13 dicembre in ospedale a Padova dopo un ricovero d'urgenza chiesto dall'ospedale di Pordenone. ...

Padova - Daniele morto a 17 anni sotto i ferri : identificati medici e infermieri presenti : La procura Padovana sta procedendo all’identificazione di tutti i componenti dell’équipe che ha operato Daniele Zanon, il ragazzo di 17 anni morto per emorragia dopo un intervento per la rimozione di due barre ortopediche al torace. L’inchiesta, al momento senza indagati, è aperta per omicidio colposo.Continua a leggere

Padova - 17enne muore in sala operatoria. Denunciati i medici : Daniele Zanon , 17enne di Villafranca Padovana, studiava per diventare meccanico e amava nuotare. La tragedia è avvenuta lunedì mattina al reparto di C hirurgia pediatrica dell'Ospedale di Padova , ...