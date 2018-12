: #Capodanno, sequestrati 70mila #botti a Torino. Denunciati 2 imprenditori. I fuochi d'artificio erano nascosti in t… - RaiNews : #Capodanno, sequestrati 70mila #botti a Torino. Denunciati 2 imprenditori. I fuochi d'artificio erano nascosti in t… - ilnazionaleit : I 'botti' di Capodanno nascosti nelle toilette: sequestrati 70mila fuochi d'artificio a Torino e Beinasco - TelevideoRai101 : 70mila botti nascosti in bagno negozi -

Erano accatastati in maniera approssimativa, occultati nel retro dei locali o, addirittura,all'interno delle toilette, circa 70 mila artifici pirotecnici sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino. Due gli imprenditori denunciati, che ora rischiano fino a un anno di carcere L'operazione segue quella di qualche giorno fa in alcuni depositi clandestini di Torino. Il nuovo sequestro è avvenuto in due store gestiti da imprenditori di origine cinese.Uno deiaveva sede in un centro commerciale.(Di lunedì 31 dicembre 2018)