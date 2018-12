2018 | che Stories! Il nostro videosaluto al fantastico anno che se ne va

Uomini e Donne news : le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 : Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 Il 2018 è stato un anno importante per delle ex protagonisti di Uomini e Donne. Alcune corteggiatrici sono diventate mamma per la prima volta mentre altre hanno accolto il secondo figlio. Una grande emozione per Maria De Filippi, sempre vicina alla […] L'articolo Uomini e Donne news: le 4 corteggiatrici che hanno avuto un figlio nel 2018 proviene da Gossip e Tv.

Report sulle politiche fiscali Ue. Nel 2018 più stabilità e coerenza : Come evidenzia il rapporto, la stabilità di queste due ultime forme di tassazione riflette in qualche modo l'andamento in ripresa dell'economia nei Paesi dell'Unione europea, e allo stesso tempo il ...

Il 2018 ci ha insegnato che la ruspa populista è un guaio per istituzioni e democrazia : Siamo sicuri che il problema del populismo sia solo l’incapacità? Siamo sicuri che il problema del populismo sia solo l’incompetenza? Qualche settimana fa la casa editrice del Mulino ha dato alle stampe un tomo molto impegnativo contenente i diari scritti da Antonio Maccanico tra il 1985 e il 1989.

Clima - 2018 bollente : bilancio di un anno tra emissioni e politiche : emissioni globali di anidride carbonica in aumento, temperature record, fenomeni meteorologici sempre più intensi e frequenti, concentrazione di anidride carbonica in atmosfera che sfiorano le 410 parti per milione di volume, ben al di sopra del livello di 3-5 milioni di anni fa,?quando la temperatura era di 2-3°C più alta dell’attuale. Per il Clima, il 2018 è stato un anno bollente, e non è una metafora. E’ stato il più caldo mai ...

19 cose che ricorderemo di questo 2018 politico : Salvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si ...

Speciale Scherma - Alessio Foconi e il 2018 : un anno che gli ha cambiato la vita : Il CT dell'Italia Andrea Cipressa lo definisce il fiorettista che a livello fisico non ha eguali nel mondo, quando alza il ritmo in pedana difficilmente gli avversari riescono a stargli al passo. Il ...

2018 : l’anno delle serie teen che piacciono anche agli adulti : Sabrina, Betty, Marina, Chiara e Ludovica. Chi sono? Sono state le protagoniste del 2018 e continueranno a popolare i nostri schermi anche nel 2019. l’anno che si sta chiudendo, infatti, ha segnato la consacrazione delle serie tv ambientate nel mondo dei teenager, ma che piacciono anche agli adulti. A fare da apripista è stato Riverdale, partito nel 2017 e la cui terza stagione occuperà anche il 2019: in pochi al suo debutto avrebbero scommesso ...

Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018 - Se Dio Vuole vince sempre Rai1. Che tonfo Victoria! Galeazzi commuove tutti : Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018. Su Rai1 il film Se Dio Vuole con Alessandro Gassmann e Marco Giallini fa 4 milioni di spettatori di media e con il 18% di share vince la prima serata. Clamoroso ...

Le foto che hanno fatto il 2018 : 20 scatti per raccontare quello che abbiamo visto e vissuto : Dal camion sul baratro del ponte Morandi a Genova alla carovana di migranti dall'Honduras arrivati alle porte degli Usa, dall'attacco ai mercatini di Strasburgo in cui ha perso la vita il giornalista italiano Antonio Megalizzi al G7 di Charlevoix, in Canada, con la frattura tra i sei grandi della Terra e gli Stati Uniti, passando per la politica italiana, con il giuramento al Quirinale del governo giallo-verde il primo giugno scorso. Tra pochi ...

Perché il 2018 non è stato un grande anno per Facebook : ... il co-fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg è andato a testimoniare al Congresso, davanti al Comitato giudiziario del Senato, al Comitato del Senato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti ...

I 5 videogiochi che hanno deluso le aspettative nel 2018 : Siamo giunti alla fine del 2018 ed è quindi arrivato il momento di fare un bilancio per quanto concerne i videogiochi approdati sul mercato nel corso degli ultimi dodici mesi. Nelle ultime settimane l'attenzione è stata tutta per i diversi candidati al titolo di Game of the Year 2018 nei diversi ambiti (domani pubblicheremo i nostri vincitori), ma come al solito non poteva mancare una piccola panoramica di quelli che sono stati i titoli che, in ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 – Ricette e rubriche. : Diciassettesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 31 ...

Una selezione dei fatti principali che hanno segnato il 2018 : Dalla tragedia del Ponte Morandi alla nascita dell'esecutivo giallo verde, dalle proteste dei gilet gialli in Francia al ciclone Bolsonaro in Brasile. AGI ha selezionato alcuni dei principali fatti ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è quinto! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...