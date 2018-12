Zafferana Etnea | l' arcivescovo di Catania | ' Vicini alle popolazioni terremotate'

Notte di scosse tra Adrano e Zafferana Etnea : La terra ha tremato nella Notte nel Catanese. Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate in provincia.

Etna - Zafferana Etnea : 550 sfollati - tutti in hotel e alloggi : A Zafferana Etnea sono, al momento, 515 gli sfollati che hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa del sisma di Santo Stefano. Sono 415 quelli alloggiati in alberghi del territorio, grazie alla convenzione della Regione Siciliana con Federalberghi, e un centinaio circa in strutture ricettive messe a disposizione dall’Opera Diocesana e dalla Caritas di Paterno’ che ha offerto la disponibilita’ dell’Oasi del Buon ...

Terremoto Catania - il sindaco di Zafferana Etnea : “Chiediamo aiuto al Governo” : “Al Governo chiediamo di aiutarci a ristabilire la normalità nella nostra comunità fortemente danneggiata sul piano strutturale e provata su quello emotivo. La frazione di Fleri e’ stata devastata e anche Poggiofelice e Pisano hanno subito danni. Speriamo che lo Stato, come gia’ sta facendo, ci aiutera’ nell’opera di ricostruzione che e’ la parte piu’ delicata. Abbiamo messo a disposizione della ...

Forte sisma nel Catanese : 28 feriti - molti i danni nei dintorni di Zafferana Etnea : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Terremoto a Catania - le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea : “Sono cadute le case” : Queste sono le prime immagini, circolate sui social questa notte, dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito i comuni del Catanese. Qui ci troviamo a Zafferana Etnea, a est dal vulcano. Video Twitter/@arivtears L'articolo Terremoto a Catania, le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea: “Sono cadute le case” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Forte sisma nel Catanese : dieci feriti - molti i danni nei dintorni di Zafferana Etnea : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. molti i danni alle abitazioni, dieci feriti ma nessuno è in gravi condizioni.

Terremoto a Catania : panico e gente per strada. Case crollate a Zafferana Etnea - ci sono feriti : La forte scossa di Terremoto che alle 03.19 ha fatto tremare tutta la Sicilia orientale ha causato anche numerosi danni nel catanese. In particolare le segnalazioni arrivano dalla zona epicentrale...

TERREMOTO CATANIA ED ERUZIONE ETNA/ Video - Ingv : sisma 4.0 a Zafferana Etnea - oltre 130 scosse e nube cenere : TERREMOTO oggi a CATANIA ed ERUZIONE ETNA, Video. Ingv: sisma di magnitudo 4.0 a Zafferana Etnea, oltre 130 scosse e nube cenere. Ultime notizie