Xylella | Puglia | trovato ulivo infetto in provincia di Bari

Xylella : Puglia - 144 nuovi ulivi infetti : ANSA, - BARI, 12 DIC - Da fine settembre ad oggi sono stati individuati in Puglia 144 nuovi ulivi infetti dal batterio della Xylella fastidiosa. Di queste 144 piante, 100 rientrano nell'area della ...

Xylella - CIA Puglia : altri 75 focolai nel Brindisino : “Il monitoraggio compiuto da Arif ha, purtroppo, dato il risultato di ulteriori 75 focolai in provincia Brindisi, e in particolare nei comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno e Ceglie Messapica, a conferma quello che andiamo dicendo da anni, ovvero che la Xylella non avrebbe atteso i tempi della giustizia, della politica e della burocrazia“: lo ha reso noto il vicepresidente della Confederazione italiana agricoltori (Cia) Puglia, ...

Puglia - la Xylella avanza : “perso tempo con teorie fantascientifiche” : “Il ritrovamento di ulteriori 75 focolai in provincia Brindisi, ed in particolare nei comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno e Ceglie Messapica, conferma quello che noi diciamo da diversi anni, ovvero che la Xylella non avrebbe atteso i tempi della giustizia, della politica e della burocrazia. Tempi in molti casi rallentati anche proprio da teorie fantascientifiche e senza alcun fondamento che non hanno fatto altro che creare disinformazione ...

Xylella : il Consiglio della Puglia boccia l’istituzione Arxia : La gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia non si avvarra’ piu’ dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura. L’Arxia, prevista dalla normativa regionale del marzo 2017, e’ stata infatti affossata oggi dal Consiglio regionale della Puglia con un voto segreto che ha fatto decadere l’intero disegno di legge istitutivo dell’agenzia. E’ ...

Nuove misure della Regione Puglia sulla Xylella e ora tocca a Governo e Unione Europea : Bari. “Diamo atto alla Regione Puglia di avere accolto le richieste di CIA-Agricoltori Italiani Puglia in materia di contrasto alla