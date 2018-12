Who' s she? | spazio alle donne che hanno fatto la storia | il gioco delle

" Who 's she?" - "l'Indovina Chi?" femminile : È necessario che ogni ragazza conosca le grandi donne che hanno cambiato il mondo per essere ispirate e per avere la consapevolezza che i limiti sono solo quelli che ci imponiamo. Valentina Poli

