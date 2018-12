Volley | SuperLega 2019 | 15^ giornata | Perugia si salva con Verona Trento a -1

DIRETTA/ Ravenna Civitanova - risultato finale 0-3 - streaming video e tv : è finita! - Volley SuperLega - : DIRETTA Ravenna Civitanova streaming video e tv: orario e risultato live della partita di volley per la Superlega di pallavolo , oggi 30 dicembre, .

DIRETTA/ Ravenna Civitanova - risultato live 0-1 - streaming video e tv : 2' set! - Volley SuperLega - : DIRETTA Ravenna Civitanova streaming video e tv: orario e risultato live della partita di volley per la Superlega di pallavolo , oggi 30 dicembre, .

Volley oggi - SuperLega 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Restano cinque partite per completare la seconda giornata del girone di ritorno della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Itas Trentino e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e dopo la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Emma Villas Siena disputata il 13 dicembre, scendono oggi in campo le altre dieci formazioni impegnate. Perugia accoglie Verona per ...

Volley : Superlega - Trento asfalta anche Sora : LA CRONACA DEL MATCH- Per l'ultimo impegno dell'anno solare Angelo Lorenzetti decide di tenere a riposo lo schiacciatore Russell , comunque a referto, , facendo spazio nello starting six a Van ...

Volley - Superlega 2019 : Trento travolge Sora e trascorre una notte da capolista : notte da capolista per l’Itas Trentino che travolge con un secco 3-0 tra le mura amiche la Globo Banca del Frusinate Sora e scavalca Perugia in attesa dell’impegno degli umbri domani in casa contro Verona. L’unica fase di equilibrio è la prima parte del set di apertura con Sora che cerca di mettere in difficoltà i padroni di casa e ci riesce fino al 6-4 del primo set. Trento piazza un break di 4-0 e scatta avanti 8-6, poi tiene a distanza di ...

Volley : Superlega - a Siena arriva il centrale belga Van De Voorde : Siena - Ancora un'importante operazione di mercato conclusa dall' Emma Villas Siena. La società del presidente Bisogno si è garantita i servigi del centrale belga Simon Van De Voorde che in Italia ha ...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - prosegue la lotta Perugia-Trento. Civitanova in scia - Modena per rialzarsi : La SuperLega non conosce soste e, dopo aver giocato a Santo Stefano, torna in campo nel weekend del 29-30 dicembre per la 15^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile entra nel vivo del girone di ritorno e sono tanti i temi caldi all’ordine del giorno, il turno si preannuncia scoppiettante e avvincente con possibili colpi di scena che potrebbero rimescolare le carte. Trento aprirà le danze nell’anticipo di sabato ...

Superlega Volley 2019 - gli orari delle partite del 30 dicembre. Calendario - programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 29-30 dicembre si giocherà la 15^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Non ci sono soste per il torneo che prima di Capodanno vivrà il secondo turno del girone di ritorno, si preannuncia grande spettacolo con diverse partite interessanti e avvincenti. Prosegue la lotta al vertice tra Perugia e Trento: i dolomitici anticiperanno a sabato contro Sora, partendo con tutti i favori del ...

Volley : Superlega - Latina ingaggia lo sloveno Ziga Stern : ... ha ottenuto il via libera per scendere in campo in occasione della partita con Perugia , quella giocata davanti a 2.386 spettatori che hanno affollato il nuovissimo palazzetto dello sport di viale ...

Volley - SuperLega 2019 : 14^ giornata - Perugia continua la corsa. Trento e Civitanova rispondono - Modena suda a Sora : Santo Stefano davvero pirotecnico con la 14^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: il primo turno del girone di ritorno regala grandi emozioni e non mancano i colpi di scena nel mercoledì di festa che ha come sempre richiamato grande pubblico nei vari palazzetti. Prosegue la cavalcata di Perugia in testa alla classifica, i Block Devils dominano in lungo e in largo sul campo di Latina, imponendosi con un ...

Volley - SuperLega 2019 : 14^ giornata - Verona travolge Monza nell’anticipo di Santo Stefano : Come da tradizione la pallavolo scende in campo a Santo Stefano, la SuperLega riparte in questo mercoledì di festa con la 14^ giornata (la prima del girone di ritorno). Alle ore 18.00 sono in programma sei partite in contemporanea, il turno è però già iniziato a metà pomeriggio con l’anticipo televisivo tra Verona e Monza. Gli scaligeri hanno vinto con un netto 3-0 (25-20; 25-22; 25-14) in appena 76 minuti di gioco e hanno così scavalcato ...

LIVE Volley - Superlega 26 dicembre in DIRETTA : tutte le partite in tempo reale. Perugia a Latina - Civitanova ospita Padova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 14^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si torna tutti in campo a Santo Stefano come da tradizione per la pallavolo, alle ore 18.00 si giocheranno ben sei partite in contemporanea per il primo turno del girone di ritorno (alle ore 16.00 si anticipata con Verona-Monza). La capolista Perugia sarà impegnata sul campo della non irresistibile Latina e ...

Volley - SuperLega oggi (26 dicembre) : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : oggi, mercoledì 26 dicembre, scende in campo la SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionele di Volley maschile. Approfittando delle festività natalizie e chiamando a raccolta appassionati e tifosi, la Lega Pallavolo ha fissato proprio nel giorno di Santo Stefano la quattordicesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Perugia vuole continuare ad allungare in testa alla classifica trovando un successo sul campo di Latina, mentre ...

Volley SuperLega 2019 - 14ma giornata. Tris di trasferte insidiose per le big nel “boxing day”. Civitanova ospita Padova : Natale con i tuoi e Santo Stefano con il Volley di Superlega. Ormai è una tradizione immancabile quella delle sfide post natalizie del massimo campionato italiano che non si ferma per le Feste e domani presenta una prima giornata di ritorno con tanti intrecci tra squadre impegnate nella lotta per il vertice e formazioni che puntano alla salvezza. La capolista e campione d’inverno Sir Safety Perugia, tra le squadre di vertice impegnate in ...