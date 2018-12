Volley oggi | SuperLega 2019 | gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai impegnato oggi a Ortona : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai impegnato a Ortona per l’ultima di andata Nel giorno di Santo Stefano, si giocherà l’ultimo turno del girone di andata della Serie A2 Credem Banca. Per questo appuntamento, il Club Italia Crai sarà impegnato nella gara esterna di Ortona (ore 19, Lega Volley Channel). Una partita che alla vigilia si presenta interessante sotto molti aspetti. Sia perché potrebbe essere decisiva in chiave Coppa ...

Volley - SuperLega oggi (26 dicembre) : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : oggi, mercoledì 26 dicembre, scende in campo la SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionele di Volley maschile. Approfittando delle festività natalizie e chiamando a raccolta appassionati e tifosi, la Lega Pallavolo ha fissato proprio nel giorno di Santo Stefano la quattordicesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Perugia vuole continuare ad allungare in testa alla classifica trovando un successo sul campo di Latina, mentre ...

SuperLega Volley oggi - il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si svolgerà interamente oggi, domenica 23 dicembre, la tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. La capolista Perugia affronterà un avversario insidioso Come Milano alla ricerca di un successo per chiudere in testa al giro di boa della stagione. Trasferta complicata per Trento, che se la vedrà con Monza reduce dalla vittoria su Siena. Occhi puntati anche a Vibo ...

Volley - Challenge Cup 2019 : oggi Monza-Parnu - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 20.00) si gioca Monza-Parnu, ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli affronteranno la compagine estone dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-0: ai ragazzi di coach Soli basterà conquistare due set per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, un obiettivo assolutamente alla portata di questa ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : oggi Dresda-Busto Arsizio - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 19.00) si gioca Dresda-Busto Arsizio, ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle affronteranno la compagine tedesca dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-2: le biancorosse dovranno vincere oppure perdere al tie-break e poi conquistare il golden set di spareggio se vorranno accedere al turno ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Civitanova e Trento - il sogno di una finale tutta italiana. Oggi le semifinali : Oggi si giocano le semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile, Civitanova e Trento inseguono il sogno di un atto conclusivo tutto italiano: le nostre due compagini si presentano alla partita da dentro o fuori dopo una bella cavalcata nella fase a gironi dove sono riuscite a rimanere imbattute sconfiggendo tra le altre cose rispettivamente lo Zenit Kazan e il Sada Cruzeiro, due corazzate che inseguivano il titolo e che invece sono ...

Civitanova-Asseco Resovia - oggi Semifinale Mondiale per Club Volley 2018 : programma - orario d’inizio e tv : oggi sabato 1° dicembre (ore 17.30) si disputerà Civitanova-Asseco Resovia, Semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) andrà in scena una sfida stellare che vale un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la Lube vuole tornare a giocarsi il trofeo dopo aver perso la battaglia contro lo Zenit Kazan dodici mesi fa, la compagine polacca spera di regalare una grande gioia al pubblico di casa. I ...

Trento-Fakel Novy Urengoy - oggi Semifinale Mondiale per Club Volley 2018 : programma - orario d’inizio e tv : oggi sabato 1° dicembre (ore 20.30) si disputerà Trento-Fakel Novy Urengoy, seconda Semifinale del Mondiale per Club 2018 di volley maschile. A Czestochowa (Polonia) andrà in scena una partita spettacolare ed entusiasmante che mette in palio un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di Civitanova-Asseco Resovia. I dolomitici sono alla settima Semifinale iridata della loro storia e vanno a caccia della quinta finale, hanno ...

Volley - Semifinali Mondiale per Club 2018 : oggi Civitanova-Resovia e Trento-Fakel (1° dicembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi sabato 1° dicembre si disputano le Semifinali del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. A Czestochowa (Polonia) andranno in scena due partite di alto livello tecnico che si preannunciano spettacolari e avvincenti, le due vincitrici voleranno ovviamente in finale e domani torneranno in campo per andare a caccia del titolo. La speranza è quella di avere un atto conclusivo tutto italiano: alle ore 17.30 Civitanova aprirà le danze contro ...

Volley - Mondiale per club 2018 : le partite di oggi (29 novembre). Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi giovedì 29 novembre si disputa la quarta giornata del Mondiale per club 2018 di Volley maschile, in Polonia si giocheranno quattro partite. Si conclude la fase a gironi ma si conoscono già le quattro squadre qualificate alle semifinali, bisogna soltanto decidere i piazzamenti all’interno del girone: Civitanova-Fakel Novy Urengoy e Trento-Asseco Resovia saranno i due scontri diretti per il primo posto nei rispetti gruppi, entrambi in ...

Volley - Mondiale per club 2018 : le partite di oggi (28 novembre). Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi mercoledì 28 novembre si disputa la terza giornata del Mondiale per club 2018 di Volley maschile, in Polonia si giocheranno due partite. Alle ore 17.30 il big match tra Trento e Sada Cruzeiro. Alle ore 20.30 l’incrocio tra le altre due formazioni inserite nella pool di Resovia, i polacchi dell’Asseco Resovia contro i modesti iraniani dell’Ardakan. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari ...

Volley - Mondiale per club 2018 : le partite di oggi (27 novembre). Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi martedì 27 novembre si disputa la seconda giornata del Mondiale per club 2018 di Volley maschile, in Polonia si giocheranno due partite. Alle ore 17.30 il big match della fase a gironi, la riedizione della finale dello scorso anno: Civitanova sfiderà lo Zenit Kazan, la Lube cerca l’impresa contro la corazzata russa in un incontro determinante per la qualificazione alle semifinali e per il primo posto nel gruppo A. Alle ore 20.30 ...

Volley - Mondiale per club 2018 : le partite di oggi (26 novembre). Programma - orari e tv. Il calendario completo : oggi lunedì 26 novembre incomincia il Mondiale per club 2018 di Volley maschile, si aprono le danze in Polonia: quattro incontri in Programma per aprire i due gironi che definiranno le semifinaliste della rassegna iridata. L’Italia si stringe attorno a Civitanova e Trento che scenderanno in campo contemporaneamente alle ore 17.30: la Lube se la dovrà vedere contro il temibile PGE Skra Belchatow, squadra padrona di casa guidata da Roberto ...

Volley - Perugia-Modena : oggi big match SuperLega (11 novembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi domenica 11 novembre si gioca Perugia-Modena, big match valido per la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al PalaBarton si affrontano le prime due della classe, le grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Civitanova: i Block Devils si presentano a punteggio pieno mentre i Canarini inseguono a un solo punto di distacco, le due squadre imbattute regaleranno ...