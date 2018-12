Volley | Egonu | nuovo look dopo l' addio a Kasia

Paola Egonu torna single : la campionessa di Volley lascia Kasia Skorupa : Anche le storie d'amore più belle arrivano al capolinea: è quello che è accaduto alla campionessa di volley Paola Egonu e alla sua fidanzata Kasia Skorupa, palleggiatrice polacca. L'unione, rivelata alla carta stampata non più tardi di un mese e mezzo fa, è terminata poco prima delle festività natalizie. A pesare, dicono i più informati, la differenza d'età: 20 anni per Egonu, 34 per la ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara espugna Minsk senza Egonu - seconda vittoria della Igor : Novara ha sconfitto il Minchanska Minsk per 3-0 (25-19; 34-32; 25-16) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno conquistato il secondo successo pieno nella massima competizione continentale dopo aver già battuto il Lodz all’esordio. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno dominato il primo e il terzo set, nel secondo invece hanno dovuto rimontare da 16-13 e sono riuscite a imporsi dopo ...

Volley - serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...

Volley femminile - Champions League : Novara a valanga sul Lodz - Egonu e muro da urlo : Ottimo esordio per Novara nella Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno sconfitto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-19; 25-19; 25-20) in un incontro che non è mai stato in discussione, eccezion fatta per l’avvio del primo set dove le padrone di casa si sono fatte sorprendere dal servizio avversario. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sbrigato la pratica polacca in 73 minuti, mettendo in mostra un ottimo ...

Volley femminile - chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità - arriva il bacio in pubblico : Una settimana fa Paola Egonu, stella della Nazionale italiana femminile di pallavolo reduce dall’argento ai Mondiali, ha fatto coming out, rivelando di avere una fidanzata. Si sono diffuse diverse voci sull’identità della compagna del fenomenale opposto italiano. Inizialmente alcune testate locali avevano individuato una giocatrice di A2 molto presente nelle foto pubblicate su Instagram dalla Egonu, tuttavia era subito arrivata la ...

Volley - Miriam Sylla : “Paola Egonu - la mia sorella minore. Il coming out? Giusto. Ora pronta per sfidarla” : Questa sera si giocherà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley femminile, Novara e Conegliano si affronteranno al PalaVerde di Treviso nell’ennesimo confronto tra queste due squadre che attualmente sono le migliori del nostro panorama. In campo si fronteggeranno anche Paola Egonu e Miriam Sylla, compagne con l’Italia che ha conquistato l’argento ai Mondiali e ora avversarie con i rispettivi club. La schiacciatrice delle Pantere ...

Volley - Chirichella : 'Nessun rimpianto mondiale. Coming out Egonu? A noi non cambia nulla' : Poi, anche grazie allo sport, sono riuscita ad accettarmi e a capire che l'altezza poteva anche essere una delle mie abilità" . E la Principessa , soprannome dato dal papà, ogni tanto osa anche i ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della giornata. Egonu show - solida Bosetti - ok Danesi-Sylla : Nel weekend si è disputata la terza giornata della Serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu. Nel giorno caratterizzato soprattutto dal suo coming out, la stella della pallavolo italiana domina in campo come sa fare e trascina Novara all’agevole vittoria contro Bergamo: bastano i suoi 16 punti (3 aces, 2 muri, ...

Volley - Paola Egonu si racconta : “Io - la mia fidanzata - le lacrime ai Mondiali - l’Italia e il razzismo” : Paola Egonu è stata la grande protagonista dell’Italia capace di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile, il nostro opposto ha trascinato la Nazionale che ha infiammato tutto il Paese e che ha fatto esplodere la pallavolo mania. La 19enne si è distinta per i suoi colpi a tutto braccio, per la sua potenza inaudita, per gli attacchi incredibili che hanno steso le avversarie (memorabili i 45 punti da ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : prima giornata. Novara risponde a Conegliano senza Egonu - Scandicci soffre : Oggi si è completata la prima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Novara risponde prontamente a Conegliano che ieri si era imposta nell’anticipo contro Casalmaggiore. Le piemontesi surclassano la neopromossa Brescia risparmiando le titolari Paola Egonu, Cristina Chirichella, Celeste Plak e Michelle Bartsch. A fare la differenza Erblira Bici (16 punti, 3 muri) e Yamila Nizetich (12), bene anche la serba Stefana Veljkovic (8, 2 ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Paola Egonu la star del Campionato. Novara punta allo scudetto con la stella dell’Italia : Inizia il campionato di Serie A1 femminile e parte l’assalto di Novara al trono di Conegliano. In testa alla carovana novarese che si appresta ad assediare il fortino veneto c’è proprio lei, la star del Mondiale giapponese, la giocatrice che ha conteso a Boskovic il titolo di migliore pallavolista del globo e che ha saputo conquistare quello di migliore opposta: Paola Egonu. La giovanissima protagonista del Mondiale appena concluso parte già da ...